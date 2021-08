Overwatch League 2021 – Récap de la Countdown Cup

Ce rendez-vous a pour but de revenir sur les événements les plus marquants de chacune des semaines de compétition de l’Overwatch League 2021, ainsi que sur nos principales attentes pour les matchs à venir. Nous revenons à travers cet article sur les trois dernières semaines de la Countdown Cup.

La saison touchant presque à sa fin, le quatrième et dernier tournoi de l’Overwatch League 2021 se veut plus important que jamais pour les équipes. En effet, la Countdown Cup représente la dernière chance de gagner des points de ligue et ainsi se classer suffisamment haut dans le classement pour espérer être qualifié à l’après-saison qui se déroulera du 4 au 25 septembre 2021.

Phases des éliminations régionales

Le retour du Hero Pool lors de ce dernier tournoi de la saison 2021 nous aura offert de nombreuses surprises puisque de nouvelles équipes auront réussi à se qualifier aux éliminatoires régionaux. Ainsi, nous avons pu voir les Paris Eternal atteindre le premier tour de ces phases pour la seconde fois de la saison. Toutefois, l’équipe parisienne aura cédé sa place aux Toronto Defiant, éliminée par l’équipe d’Atlanta au second tour.

La Countdown Cup nous aura également permis de voir pour la première fois de la saison 2021 de l’Overwatch League les San Francisco Shock atteindre les éliminatoires, du moins pour le premier tour puisque les Los Angeles Gladiators auront montré leur supériorité lors de leur affrontement. L’autre grande surprise de ces dernières semaines est l’absence des Shanghai Dragons pour la fin de ce tournoi, habitués aux finales depuis le début de cette saison 2021.

Week-end de finale

Ainsi, les quatre équipes qualifiées pour la finale étaient les Chengdu Hunters, Atlanta Reign, Seoul Dynasty et Los Angeles Gladiators, toutes prêtes à décrocher la première place. Une liste très différente des autres tournois puisque c’est la première fois que ces deux dernières équipes atteignent la finale d’un tournoi lors de la saison 2021. Malheureusement, l’équipe coréenne n’aura pas réussi à passer les deux premiers matchs permettant ainsi à l’équipe de Chengdu et celle d’Atlanta de se retrouver lors du cinquième match.

Grâce au format du tournoi comportant des matchs à double élimination, l’équipe chinoise aura réussi à sortir du tableau secondaire et ainsi atteindre la finale aux côtés de l’équipe californienne. Après plus de deux heures de matchs intenses, les Los Angeles Gladiators remportent la Countdown Cup, leur rapportant plus de points de ligue afin de se qualifier pour les Playoffs de l’Overwatch League 2021.

Nos attentes pour les semaines à venir de l’Overwatch League

Dès le samedi 4 septembre 2021, il sera possible de suivre l’après saison de l’Overwatch League et ainsi découvrir les deux équipes qui réussiront à se qualifier pour la finale. Mais avant cette étape, les équipes s’affronteront pour participer aux phases éliminatoires. Parmi les équipes qualifiées d’office, nous retrouvons les vainqueurs des quatre tournois de la saison, à savoir les Dallas Fuel, Shanghai Dragons, Los Angeles Gladiators et Chengdu Hunters, qui pourront choisir leur premiers adversaires pour la phase éliminatoire.

Malgré le départ de nombreux sponsors suites aux accusations portées envers le studio, l’Overwatch League 2021 semble poursuivre son cours sans pour autant mentionner ces faits sur leur site officiel. Ainsi, nous aurons la possibilité de suivre jusqu’au 25 septembre prochain les Playoffs 2021 afin de découvrir l’équipe qui sera sacrée championne de la saison.