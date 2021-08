Overwatch League 2021 – Le récap de la semaine 16

Ce rendez-vous a pour but de revenir sur les événements les plus marquants de chacune des semaines de compétition de l’Overwatch League 2021 ainsi que sur nos principales attentes pour les matchs à venir. Nous revenons à travers cet article sur la seizième semaine de compétition.

Le week-end dernier a débuté les premiers matchs de placement de la Countdown Cup. Ce quatrième et dernier tournoi de la saison 2021 de l’Overwatch League marque également le retour du Hero Pool qui, comme nous avons pu le constater lors du June Joust 2021, apporte beaucoup de changements durant les premières semaines des tournois concernés. Ainsi, durant les prochaines semaines à venir les joueurs devront se passer de Sigma, Echo, Ashe et Lúcio.

Cette seizième semaine de compétition s’est ouverte en grandes pompes avec un match opposant les Dallas Fuel aux Paris Eternal. Un match qui semblait compliqué sur le papier, dû à la première place dans le classement de l’équipe texane, également abonnée aux finales des différents tournois de la saison. Pourtant ces exploits n’auront pas refroidi l’équipe parisienne, qui arrivera à s’imposer face à cette équipe, et ce pour notre plus grand plaisir.

L’autre grande surprise du week-end fut la victoire des Philadelphia Fusion face aux Shanghai Dragons. Effectivement, cette saison semble plus difficile que jamais pour les Fusion qui, depuis le May Melee, ne parviennent plus à se qualifier aux week-ends de finales des tournois. Le retour du Hero Pool pourrait jouer en leur faveur, puisqu’ils ont déjà remporté deux victoires sur les quatre matchs de placements.

Pour le moment les Fusions se trouvent en tête du classement en compagnie des New York Excelsior et des Seoul Dynasty. De leur coté, les Shanghai Dragons, vainqueur du June Joust et du Summer Showdown, chutent à l’avant dernière place du classement, en raison de leur deux défaites ce week-end. Une situation très compliquée pour l’équipe chinoise qui pourrait rester sous le seuil éliminatoire s’ils ne remportent pas leurs deux prochains matchs.

Du côté de la division Ouest, les Atlanta Reign survolent le tableau avec leurs deux premières victoires, tandis que les autres équipes cumulent une victoire pour une défaite. Toutefois, nous pouvons apercevoir les San Francisco Shock à la troisième place de ce classement, marquant de ce fait le possible retour en force de l’équipe double fois championne du monde, qui n’aura réussi à se qualifier pour aucun week-end de finale lors de cet Overwatch League 2021.

Pour ce qui est des statistiques, le retour du Hero Pool apporte quelques changements dans les compositions des équipes. En effet Tracer et Sombra sont les DPS les plus joués pour le moment, rendant les affrontements plus frontaux en l’absence de Ashe et Echo, toutes deux redoutables à distance. L’absence de Lúcio du côté des soutiens oblige les joueurs à se tourner vers Zenyatta permettant ainsi de soigner à distance ses coéquipiers, tout en infligeant de lourds dégâts aux adversaires.

Nos attentes pour les semaines à venir de l’Overwatch League

Dès vendredi nous pourrons assister à la deuxième semaine de la Countdown Cup, qui devrait apporter de grands changements dans le classement. En effet, les Shanghai Dragons disputeront leurs deux derniers matchs de placements, décisifs pour leur avenir dans ce quatrième tournoi de la saison. Ainsi leur match de samedi les opposant aux Seoul Dynasty ne sera à manquer sous aucun prétexte, puisque l’équipe coréenne représente un véritable danger pour les Dragons.

Nous attendons également avec impatience le match des Atlanta Reign face aux Dallas Fuel ce dimanche 8 aout, opposant deux des meilleurs équipes de la division Ouest cette saison. Cependant les premiers matchs étant passés, les équipes auront eu le temps de s’habituer aux nouvelles compositions choisies par leurs adversaires à cause du Hero Pool. Ainsi il n’est pas impossible que les équipes en tête des classements des autres tournois précédents se retrouvent une nouvelle fois en finale, à l’image du June Joust qui utilisait lui aussi le Hero Pool.