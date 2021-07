Overwatch League 2021 – Le récap de la semaine 12

Ce rendez-vous a pour but de revenir sur les événements les plus marquants de chacune des semaines de compétition de l’Overwatch League 2021 ainsi que sur nos principales attentes pour les matchs à venir. Aujourd’hui, nous revenons sur la douzième semaine de compétition.

La saison 2021 de l’Overwatch League suit son cours et nous sommes déjà à la moitié du troisième tournoi, le Summer Showdown. Ainsi de nombreuses équipes ont déjà disputé leurs quatre matchs de placement et le classement se dessine petit à petit pour connaître les équipes qualifiées pour les matchs d’élimination qui débuteront le week-end prochain. Et c’est un réel plaisir de voir en tête de ce classement l’équipe des Paris Eternal.

En effet, pour le moment l’équipe parisienne comptabilise trois victoires pour une défaite et se place ainsi en très bonne position. Il faudra attendre la fin des phases de matchs de placement pour découvrir le classement final mais seulement quelques équipes pourraient réussir à remonter dans celui-ci. C’est pourquoi les Paris Eternal viennent de s’assurer une place dans le top 4 de ce troisième tournoi et il est plus que probable que nous puissions les retrouver lors de la prochaine phase du Summer Showdown.

Ainsi trois équipes sont à surveiller de prés dans la division Ouest, à savoir Atlanta Reign, Washington Justice et Los Angeles Gladiators. Ces dernières pourraient ainsi devancer l’équipe parisienne s’il réussissent à remporter leurs deux prochains matchs le week-end prochain. La situation des San Francisco Shock ne semble pas s’améliorer puisqu’il se pourrait qu’ils ne se qualifient même pas pour les phases éliminatoires, pour la première fois de la saison.

Du côté Est, les Seoul Dynasty continuent de dominer le tableau en nous offrant des matchs de qualité, suivis de près par les Shanghai Dragons qui ont remporté leurs deux premier matchs de placement. Il y a peu de doute à avoir que nous retrouverons une fois de plus ces deux équipes lors des matchs d’élimination régionales. Les New-York Excelsior et Chengdu Hunters restent eux aussi en bonne position et leurs prochains matchs seront décisifs.

Nos attentes pour les semaines à venir de l’Overwatch League

Les prochains matchs de placement débuteront dès demain soir et ce jusqu’à samedi, après quoi nous pourrons assister aux éliminations régionales le lendemain. Nous avons hâte de découvrir le classement final qui pourrait nous réserver de bonnes surprises avec malheureusement l’absence de nombreuses équipes qui avaient su briller les saisons précédentes. Plus que jamais le mercato de cette saison aura chamboulé les classements et pronostics et apporte un vrai vent de fraicheur dans l’Overwatch League 2021.

Ainsi nous pourrons découvrir ce week-end les résultats des Hangzhou Spark, Philadelphia Fusion, Atlanta Reign, Washington Justice, Los Angeles Gladiators et London Spitfire, qui nous permettront de découvrir le classement final et les équipes sélectionnées pour la prochaine phase de ce troisième tournoi de cette saison. De nouvelles équipes pourraient atteindre le week-end de finale pour notre plus grand plaisir.