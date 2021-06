Overwatch League 2021 – Le récap des deux semaines du June Joust

Ce rendez-vous a pour but de revenir sur les événements les plus marquants de chacune des semaines de compétition de l’Overwatch League 2021 ainsi que sur nos principales attentes pour les matchs à venir. Aujourd’hui, nous revenons sur les huitième et neuvième semaines de compétition.

Nous voici arrivés à la moitié de la saison 2021 de l’Overwatch League, après la fin de ce June Joust le week-end dernier, il ne reste plus que deux tournois avant de clôturer les rencontres de cette année. Durant la semaine 8, nous avons assisté aux matchs d’élimination régionaux entre les équipes sélectionnées grâce à leurs matchs de placement. Puis ce week-end avait lieu le June Joust, opposant les quatre équipes ayant réussi à se qualifier.

Comme chaque semaine depuis le début de la saison, nous sommes plutôt gâtés en termes de surprises et de retournement de situations. En effet, les meilleurs équipes des années précédentes semblent en retrait et laissent la place à des équipes que nous n’avions pas vues aussi haut dans le classement depuis très longtemps, pour ne pas dire jamais pour certaines d’entre elles.

Tournois de qualification par région

Les phases éliminatoires nous auront permis de voir se poursuivre l’ascension des Atlanta Reign ayant éliminé les Boston Uprising et les San Francisco Shock dans deux matchs expéditifs bouclés sur un score de 3-0. Des scores représentatifs de tous les matchs éliminatoires de ce tournoi, que ce soit du côté Ouest comme du côté Est. Encore une fois, nous pouvons remarquer que le Hero Pool aura permis de diversifier les différents tableaux, souvent occupés par les mêmes équipes.

Les Houston Outlaws qui avaient su briller lors du May Melee 2021 seront éliminés par les vainqueurs de ce précédent tournoi, les Dallas Fuel qui continuent eux aussi leurs séries de victoires afin de se qualifier en bonne et due forme pour participer au June Joust et ainsi espérer remporter un second tournoi lors de la saison. Pour ce qui est de la division Est, les New-York Excelsior nous présentent un beau parcours et se qualifient aux côtés des Shanghai Dragons, en tête des classements depuis de plusieurs années.

Week-end de tournoi

Le week-end dernier se tenait le June Joust 2021, enfin le moment de découvrir l’équipe qui sortira vainqueur du deuxième tournoi de l’Overwatch League 2021. Malgré un incroyable parcours durant les matchs de placement et de qualifications, l’équipes des Atlanta Reign se débarrasse des New-York Excelsior avant de s’incliner face à l’équipe texane puis face à l’équipe de Shanghai, les deux équipes les plus dangereuses de la saison.

À l’image du précédent tournoi, la rivalité entre les Shanghai Dragons et les Dallas Fuel n’en finit pas puisque les deux équipes se seront affrontées deux fois lors de ce week-end de tournoi. Après un premier match gagné par les texans, ce sera finalement les Shanghai Dragons qui seront sacrés vainqueurs du June Joust 2021, après un match incroyable d’une durée de trois heures et grâce à une composition qu’ils n’auront pas hésité à garder durant la majeure partie de ce tournoi.

Nos attentes pour les semaines à venir

Ainsi s’achève le June Joust 2021 et nous sommes plus qu’impatients de retrouver nos équipes préférées lors des matchs de placement pour le Summer Showdown, troisième tournoi de l’Overwatch League 2021, qui débutera dès le vendredi 25 juin, après la semaine de pause traditionnelle entre les différents tournois. De plus le Hero Pool sera absent de celui-ci et nous permettra sans aucun doute de voir de nouvelles équipes se hisser en têtes des classements.

Il semblerait également que l’ère des San Francisco Shock touche à sa fin et il est bon de voir de nouvelles équipes atteindre les différentes finales, apportant de meilleurs rebondissements durant les affrontements. Les Shanghai Dragons et les Dallas Fuel continueront-ils de se croiser durant le week-end de finale ? Les Houston Outlaws et les Chengdu Hunters brilleront-ils durant le Summer Showdown ? Il faudra patienter encore un peu pour trouver réponses à ces questions et nous nous donnons rendez-vous dans deux semaine pour débriefer ensemble les premiers matchs de ce troisième tournoi.