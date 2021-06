Overwatch League 2021 – Le récap de la semaine 7

Ce rendez-vous a pour but de revenir sur les événements les plus marquants de chacune des semaines de compétition de l’Overwatch League 2021 ainsi que sur nos principales attentes pour les matchs à venir. Aujourd’hui, nous aborderons la septième semaine du tournoi.

La première édition du June Joust continue son chemin et avance à grands pas puisque nous sommes déjà à la moitié de ce second tournoi. Ainsi le week-end dernier, nous avons pu assister à douze nouveaux matchs de placement qui détermineront les équipes qualifiées pour participer au nouveau tournoi de cette saison 2021 de l’Overwatch League. Désormais il ne reste plus que quelques matchs avant d’assister aux premières éliminations qui auront lieu ce week-end.

Comme pour la semaine précédente, les affrontements sont plus serrés et plus intenses puisqu’aucune équipe n’aura réussi un parcours sans faute et les meilleures d’entre elles auront perdu au moins un match. Malgré tout, le classement de ce June Joust 2021 prend doucement forme et plusieurs équipes sortent du lot, avec en pole position une bonne surprise.

En effet, Atlanta Reign est pour le moment la meilleure équipe de la division Ouest aux côtés des Houston Outlaws qui avaient su créer la surprise lors du May Melee cette saison. L’équipe géorgienne semble avoir trouvé ses marques pour la compétition et sort de sa zone de confort afin de monter les marches du classement, là ou elle avait l’habitude de rester au centre de celui-ci. Ainsi les deux équipes se qualifient d’office pour le June Joust et n’auront pas à disputer les matchs de qualifications qui débuteront ce dimanche.

Du côté de la division Est, nous assistons depuis quelques semaines à la chute des Philadelphia Fusion, qui ne possèdent toujours pas la totalité de son équipe puisque certains joueurs sont encore bloqués dans leurs pays respectifs pour des problèmes de visa. Nous pouvons retrouver les Shanghai Dragons à la tête du classement, et ainsi elle se trouve être l’équipe qui se qualifie directement pour le second tournoi.

Les quatorze matchs de placement restant permettront cependant de venir chambouler le classement actuel et nous réserve encore de bonnes surprises notamment en ce qui concerne le positionnement des New-York Excelsior. Pour le moment les Chengdu Hunters, outsiders de cette saison, ont gagné et perdu un match lors de cette phase de placement et n’auront plus le droit à l’erreur durant les phases éliminatoires.

Nos attentes pour les semaines à venir

Ainsi les matchs à venir ce week-end seront déterminant pour la suite de la compétition et marqueront également le grand retour des matchs publiques. En effet les équipes basées en Chine, à savoir Chengdu Hunters, Guangzhou Charge, Hangzhou Spark, Los Angeles Valiant et Shanghai Dragons joueront dans une salle qui permettra l’accueil d’un public et deux autres dates concernant les prochains tournois de la saison ont déjà été confirmées.

Les derniers matchs de placement débuteront dès demain soir pour les affrontements de la division Ouest afin de commencer les phases de qualifications pour le June Joust dès dimanche matin. Les équipes sélectionnées seront ainsi révélées au compte goutte ce week-end avant d’assister au tournoi de la semaine 9 de l’Overwatch League 2021. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir ensemble les résultats et les équipes qualifiées.