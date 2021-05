Overwatch League 2021 – Le récap de la première semaine du June Joust

Ce rendez-vous a pour but de revenir sur les événements les plus marquants de chacune des semaines de compétition de l’Overwatch League 2021 ainsi que sur nos principales attentes pour les matchs à venir. Aujourd’hui, nous aborderons la sixième semaine marquant le début du June Joust.

Après une petite semaine de pause, nous retrouvons nos équipes préférées de l’Overwatch League pour les premiers matchs de placement du June Joust 2021. Ce second tournoi de la saison apporte quelques modifications au niveau des cartes et des héros pouvant être joués. Tout d’abord les cartes Junkertown, Rialto, Hollywood et Numbani viendront remplacer King’s Row, Blizzard World, La Havane et l’Observatoire : Gibraltar.

Vient ensuite le retour du Hero Pool qui sera effectif sur toute la durée du deuxième tournoi et empêchant ainsi les joueurs de s’affronter avec Tracer, Sombra, Reinhardt et Zenyatta. Cette rotation dans le choix des héros vient bouleverser bon nombre de stratégies puisque ces héros font partis des plus joués et sont au centre des différentes tactiques apportant une grande force à l’équipe. Toutefois il est bon de savoir que les héros exclus ne pourront plus l’être au prochain Hero Pool de la saison, qui aura lieu pour la Countdown Cup en août.

Cette première semaine du June Joust se révèle plus serrée que les précédentes semaines puisque quasiment la totalité des équipes présentes auront cumulés une victoire et une défaite lors de leurs deux premiers matchs de placement. Ainsi même les meilleurs équipes du tournoi précédent se retrouvent en difficulté et sont obligées de trouver de nouvelles stratégies avec la sélection des héros altérée.

En effet, l’IEM de Sombra et la Transcendance de Zenyatta sont des attaques ultimes privilégiées qui peuvent facilement renverser la situation et reprendre l’ascendant sur les combats. De plus, Tracer est un personnage apprécié des joueurs pour sa grande mobilité lui permettant de se faufiler facilement parmi les lignes ennemis et ainsi charger très rapidement son ultime, infligeant de lourds dégâts sur un groupes d’adversaires rapprochés.

L’exclusion de Reinhardt pousse les différentes équipes à s’orienter sur des compositions Dive ou Rush laissant peu de place à l’immobilité et nous livre des matchs plus intenses. En effet, si nous faisons un tour vers les statistiques des héros les plus utilisés, on retrouve D.Va et Winston en premières positions des Tanks les plus choisis. Et avec Anna dans le rôle de soutien, les attaques ultimes de Winston peuvent être nanoboostées, de quoi faire le ménage chez les adversaires.

On notera cependant que quelques équipes sortent du lot pour cette première semaine de tournoi du June Joust. Ainsi les Boston Uprising, Hangzhou Spark et Atlanta Reign sont les premières équipes à avoir gagné tous leurs matchs de placement ce week-end et devront continuer à performer de la sorte pour pouvoir se classer d’office pour les qualifications régionales qui auront lieu dès la huitième semaine de l’Overwatch League 2021.

Nos attentes pour les semaines à venir

Pour le moment la compétion est rude et nous promet encore du beau spectacle pour les matchs à venir. Grâce aux changements apportés par le Hero Pool, nous pouvons nous attendre à quelques retournements de situations dans le classement et il faudra patienter jusqu’à ce week-end pour suivre les autres matchs de placement du June Joust 2021. Chaque équipe doit redoubler d’effort pour choisir la meilleure composition qui permettra de mettre à mal celle choisie par leurs adversaires.

Nous avons hâte de découvrir les équipes gagnantes de ce week-end avec des matchs de grandes intensités comme les Seoul Dynasty face aux Shanghai Dragons, un affrontement réunissant deux des meilleures équipes de la division Est de l’Overwatch League. Nous attendons avec impatience d’assister aux deux prochains matchs des Houston Outlaws qui auront lieu samedi et dimanche et ainsi assister à l’évolution de cette équipe qui avait brillé tout au long du May Melee mais qui avait été éliminée durant les qualifications régionales par les Dallas Fuel, vainqueurs du premier tournoi.