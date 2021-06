Overwatch League 2021 – Le récap de la semaine 11

Ce rendez-vous a pour but de revenir sur les événements les plus marquants de chacune des semaines de compétition de l’Overwatch League 2021 ainsi que sur nos principales attentes pour les matchs à venir. Aujourd’hui, nous revenons sur la onzième semaine de compétition.

Après une petite semaine de pause nous avons eu le plaisir de retrouver nos équipes favorites pour cette onzième semaine d’Overwatch League qui marque le début des matchs de placement pour le troisième tournoi de la saison : le Summer Showdown. Celui-ci devrait nous apporter de nouvelles surprises puisqu’il n’y aura pas de Hero Pool durant les prochaines semaines à venir permettant aux équipes d’adopter des compositions différentes.

Du côté de la division Ouest, trois équipes sortent déjà du lot avec deux victoires sur leur deux matchs joués. Ainsi les Boston Uprising, les Toronto Defiant et les Paris Eternal se hissent en tête du classement et pourraient très bien faire partie des équipes qualifiées d’office pour le tournoi, leur permettant d’échapper aux matchs éliminatoires qui débuteront dans deux semaines. Et il est difficile de cacher sa joie en voyant le retour des Paris Eternal.

En effet après le remplacement total des joueurs de l’équipe, il était évident que celle-ci devait apprendre à jouer ensemble afin de créer une synergie qui les mènerait à la victoire. Il semblerait que ce soit enfin le cas et l’équipe parisienne commence enfin à se relever pour nous proposer des matchs de qualité contre London Spitfire et Los Angeles Gladiators. Toutefois ces dernières ne représentent pas le plus grand danger de la saison et leurs prochains matchs seront décisifs pour leur avenir dans ce Summer Showdown.

Pour ce qui est de la division Est, les Seoul Dynasty restent en tête du classement. Toutefois les New-York Excelsior, qui avaient réussi à atteindre les matchs du week-end de tournoi du June Joust, reviennent en force. Mais rien n’est gagné pour eux puisqu’ils auront la lourde tâche d’affronter Hangzhou Spark et Philadelphia Fusion lors de leurs deux derniers matchs de placement. Toute ces équipes devront redoubler d’effort pour espérer faire mieux que les Shanghai Dragons, vainqueurs du précédent tournoi.

Nos attentes pour les semaines à venir de l’Overwatch League

Le prochain week-end de compétition viendra chambouler le classement déjà établi puisque toutes les équipes auront disputé leur premier match de placement. Si nous sommes très confiants sur le parcours de Paris Eternal durant ce tournoi, ils devront réussir à vaincre les Vancouver Titans ainsi que les San Francisco Shock dès vendredi. Bien que l’équipe de la baie soit double fois championne du monde, cette saison s’annonce plus difficile que jamais pour elle, nous poussant à croire que l’équipe parisienne pourrait réussir un parcours sans faute pour le Summer Showdown.

Les Shanghai Dragons quant à eux devront affronter deux des meilleurs équipes de la division puisque nous pourront assister samedi au match les opposant aux Seoul Dynasty, et dimanche celui face aux Philadelphia Fusion. De plus avec l’absence du Hero Pool pour le tournoi, les joueurs pourront choisir leurs héros favoris, de quoi nous fournir du très beau spectacle pour le prochain week-end de compétition de l’Overwatch League 2021.