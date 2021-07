Overwatch League 2021 – Le récap de la semaine 14

Ce rendez-vous a pour but de revenir sur les événements les plus marquants de chacune des semaines de compétition de l’Overwatch League 2021 ainsi que sur nos principales attentes pour les matchs à venir. Aujourd’hui, nous revenons sur la quatorzième semaine de compétition.

Le week-end dernier nous avons assisté à la grande finale du Summer Showdown, le troisième tournoi de la saison 2021 de l’Overwatch League. Après la qualification des quatre meilleures équipes des phases d’élimination régionale, à savoir Dallas Fuel, Atlanta Reign, Shanghai Dragons et Chengdu Hunters, ces dernières se sont affrontées le temps d’un week-end pour espérer remporter la victoire.

Le premier tour reste très révélateur de la suite de ce tournoi puisque les deux meilleurs équipes se sont imposés dès le début. Le premier match opposait les Chengdu Hunters, outsiders de cette saison que nous avons vu grandir depuis le premier tournoi, face aux Dallas Fuel vainqueur du May Melee et finaliste du June Joust. Malheureusement, l’équipe texane n’aura pas été à la hauteur et s’inclinera à deux reprise face à l’équipe chinoise.

L’équipe d’Atlanta n’aura pas réussi à faire mieux que durant le June Joust et sera éliminée du tableau secondaire par les Dallas Fuel, après avoir donné tout ce qu’ils pouvaient. Mais ce n’est que partie remise pour les Atlanta Reign qui pourraient se retrouver encore une fois parmi les équipes sélectionnées pour le prochain tournoi. Ainsi aucune équipes de la division Ouest ne s’est retrouvée en finale, laissant les Dragons affronter les Hunters pour une finale 100% chinoise.

Après deux heures de match intenses, les Shanghai Dragons nous montrent encore une fois de quoi ils sont capables et remportent le Summer Showdown, les hissant à la première place du classement générale avec 18 points de ligue. Les Dragons sont également la seule équipe à avoir remporté deux tournois lors de l’Overwatch League 2021 après avoir fini vainqueur du June Joust. L’équipe reste égale à elle-même et ses prises de risques lui permettront sans aucuns doutes de se hisser une nouvelle fois aux meilleurs places lors du prochain tournoi.

Nos attentes pour les semaines à venir de l’Overwatch League

À partir de maintenant il ne reste plus qu’un tournoi, la Countdown Cup, avant les playoffs qui auront lieu en septembre. Pour ce quatrième tournoi de la saison, le Hero Pool fera son retour et nous connaissons déjà les héros exclus. Ainsi Sigma, Echo, Ashe et Lúcio ne seront pas disponibles lors des prochains matchs, un coup dur pour des joueurs comme FDGod qui seront obligés de trouver un autre héros support.

Another #OWL2021 tournament, another challenge ⚔️ Hero pools are back for the Countdown Cup! Check out which heroes didn't make the cut! Read more here ➡️ https://t.co/4wYodSMWbf pic.twitter.com/2Z1CiKKrRA — Overwatch League (@overwatchleague) July 21, 2021

Tout comme pour le June Joust 2021, le Hero Pool devraient apporter quelques changements parmi les équipes que nous avons l’habitude de voir atteindre les éliminations régionales et les matchs de finales. De plus ce dernier tournoi sera la dernière chances pour les équipes de marquer suffisamment de point de ligue pour les playoffs qui auront lieu du 16 au 19 septembre 2021 avant la grande finale le 25 septembre, qui marquera la fin de cette saison.

Avec le retour des compétitions en réseau local, il sera également possible d’assister à cette finale au Galen Center de Los Angeles, et la billetterie pour les matchs de playoffs ouvrira au début du mois d’aout 2021. Après ce week-end de pause traditionnelle, nous retrouverons le 30 juillet les Paris Eternal qui ouvriront le bal face aux Dallas Fuel pour le début des matchs de placement de la Countdown Cup 2021.