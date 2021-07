Overwatch League 2021 – Le récap de la semaine 13

Ce rendez-vous a pour but de revenir sur les événements les plus marquants de chacune des semaines de compétition de l’Overwatch League 2021 ainsi que sur nos principales attentes pour les matchs à venir. Aujourd’hui, nous revenons sur la treizième semaine de compétition.

Ce week-end nous avons pu assister à la fin des matchs de placement pour le Summer Showdown, troisième tournoi de la saison 2021 de l’Overwatch League. À la suite des résultats, les phases d’élimination par région ont commencé, permettant ainsi de qualifier les quatre meilleures équipes pour le week-end de tournoi qui débutera ce vendredi. Ainsi ce week-end nous aura livré de grosses surprises et quelques déceptions évidemment.

Les derniers matchs de placement

De nombreuses équipes ont réussi leurs derniers matchs et ainsi ont permis de modifier le classement final. En effet, l’équipe des Paris Eternal se retrouve en cinquième position, devancée par des équipes qui n’auront pas démérité pour atteindre la tête de ce classement. Nous retrouvons les équipes finalistes et victorieuses des précédents tournois en haut du podium, permettant aux Dallas Fuel et aux Atlanta Reign de se qualifier d’emblée pour le deuxième tour des éliminations.

Très peu de changement sur le tableau de la division Est, à part la petite remontée des Chengdu Hunters qui aura su dominer les Philadelphia Fusion ainsi que les Los Angeles Valiant. Ces deux victoires leurs permettent de passer devant les Seoul Dynasty, afin de participer aux éliminations régionales. Ne perdons pas plus de temps et concentrons-nous dès maintenant sur ces matchs d’élimination.

Les matchs d’élimination régionale

Malheureusement le premier tour des éliminations auront eu raison des Paris Eternal, s’inclinant face aux Washington Justice. Une petite déception très vite oubliée quand on sait que c’est la première fois de la saison que l’équipe atteint ces phases d’élimination. De plus, l’équipe américaine gagnante se fera éliminer au matchs suivant par les Dallas Fuel, ayant remporté le May Melee 2021.

Si nous espérions assister au grand retour des Seoul Dynasty face aux Shanghai Dragons pour ce troisième tournoi, ce ne sera pas pour tout de suite puisque les Chengdu Hunters leur coupent l’herbe sous le pied et viennent se qualifier pour le week-end de tournoi. Ainsi les quatre équipes sélectionnées pour le Summer Showdown restent presque les mêmes qu’au précédent tournoi puisque nous retrouverons l’équipe coréenne dès vendredi.

Nos attentes pour les semaines à venir de l’Overwatch League

Le troisième tournoi de l’Overwatch League 2021 débutera ce vendredi 16 juillet jusqu’au dimanche 18 juillet pour assister à la finale. Les quatre équipes qualifiées, à savoir Atlanta Reign, Dallas Fuel, Shanghai Dragons et Chengdu Hunters devront tout donner pour espérer atteindre la finale. Au vu de ce tableau quasiment identique à celui du June Joust, nous espérons avoir de belles surprises ce week-end à venir.

En effet, il est fort probable que les Shanghai Dragons se retrouvent une nouvelle fois confrontés aux Dallas Fuel, permettant à ces derniers de prendre leur revanche sur la finale du tournoi précédent. Cependant, les Chengdu Hunters et les Atlanta Reigns nous ont prouvé leur valeur ces dernières semaines et cette amélioration pourrait enfin payer pour emmener l’une de ces équipes en finale. Pour l’heure on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour le récap du week-end de tournoi du Summer Showdown 2021.