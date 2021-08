Overwatch – D’importants changements à venir pour McCree

Cela fait maintenant plus d’un mois que Blizzard se trouve dans la tourmente juridique suite aux accusations de harcèlement au sein du studio et de sa culture d’entreprise sexiste. Parmi toutes les conséquences engendrées par les poursuites de l’État Californien envers le studio, l’un des personnages emblématiques d’Overwatch aura droit à un nouveau baptême avant la fin de l’année.

C’est au travers d’un tweet que le studio nous annonce un changement de nom pour le héros McCree, inspiré par l’ex-directeur de jeu de Diablo IV, Jesse McCree. En effet, Blizzard souhaite redorer son blason et apparaître comme un studio inclusif et loin de toutes les accusations qui pèsent sur lui depuis plusieurs années. Pourtant, un tel changement est-il encore possible plus de cinq ans après sa sortie ?

A message from the Overwatch team. pic.twitter.com/2W3AV7Pv6X — Overwatch (@PlayOverwatch) August 26, 2021

Le mois de septembre prochain devait être l’occasion pour le studio de nous dévoiler une nouvelle animation s’articulant autour des héros du titre et ainsi enrichir encore le lore d’Overwatch. Cependant, McCree faisant partie de ce court-métrage, Blizzard aura pris la décision de repousser la sortie de ce dernier afin d’inclure le changement de nom dans la trame narrative du jeu pour ne pas brusquer les fans.

Néanmoins, il sera très compliqué pour nous, joueurs et joueuses, d’adopter un nouveau nom pour un personnage que nous avons côtoyé durant si longtemps, que ce soit en partie ou au travers des nombreux événements e-sportifs entourant Overwatch. Et afin de nous fournir du contenu pour le mois prochain, Blizzard annonce l’arrivée d’une nouvelle carte Chacun pour soi prenant place en Italie, dans la ville de Malavento.

Toutefois, le studio semble apprendre de certaines de ses erreurs et indique dans son communiqué qu’ils ne s’inspireront plus des noms de personnes réelles pour leurs héros afin de dissocier l’univers d’Overwatch du monde réel. D’autant plus que les conséquences de ces poursuites judiciaires auront poussé plusieurs sponsors de l’Overwatch League à prendre la porte comme nous avions pu le voir plus tôt ce mois-ci.

Après avoir essayé de se rapprocher de son public lors de la dernière BlizzCon cette année en mettant en avant sa communauté, Blizzard a encore beaucoup de chemin à faire pour retrouver une image loin des accusations. Ainsi, il ne nous reste plus qu’à attendre quelque temps pour découvrir la nouvelle animation qui dévoilera le nouveau nom de McCree et des nouvelles concernant le développement d’Overwatch 2.