Nintendo réagit face aux vives critiques concernant le Switch Online

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le Nintendo Switch Online Expansion (ou « Pack additionnel » par chez nous), permettant l’accès à des émulateurs Nintendo 64 et MegaDrive, est loin de faire l’unanimité, que ce soit parmi les joueurs, ou dans la presse. Les pontes de Big N avaient déjà promis de faire leur possible pour améliorer le service, mais dernièrement c’est le Boss de fin de niveau lui-même, Doug Bowser (président de Nintendo of America), qui a pris la parole pour donner son opinion sur ce service.

Dans une interview donnée au magazine The Verge, ayant initialement pour sujet le fait que la Switch continue à cartonner aux USA, en particulier grâce au lancement de la Switch OLED, Doug Bowser est revenu sur les déboires du nouveau service dédiée à la Nintendo 64. Le pack d’additionnel a été lancé le mois dernier, et a rapidement provoqué la frustration de nombreux joueurs pour deux raisons : la première étant le prix du service (39.99€ l’année…), la seconde étant la qualité plus que médiocre de l’émulateur.

Il faut avouer qu’en tant en termes de performances cet émulateur est à des kilomètres des attentes des utilisateurs. Entre l’absence de button mapping (impossibilité de reconfigurer les boutons de la Switch). les problèmes audio récurrents (les sons souffrent d’un décalage avec l’action), et les bugs d’affichage intolérables (le brouillard de The Legend of Zelda: Ocarina of Time ne s’affiche jamais correctement), il y a de quoi susciter la colère des joueurs.

Symptôme de cette grogne : en moins de deux semaines, le trailer pour le Nintendo Switch Online + Pack Additionnel est même devenu la vidéo la plus dislikée de toute l’histoire de la chaine Youtube de Nintendo. Pour tenter d’apaiser les esprits, le patron de Nintendo of America a donc déclaré (traduction libre) :

Nous recherchons constamment des moyens d’améliorer nos fonctionnalités en ligne et ces jeux, et nous continuons à ajouter de la valeur à travers plus de services et plus de jeux à mesure que nous avançons. Nous prenons les commentaires très au sérieux, et nous continuons à chercher des moyens d’améliorer les performances globales. Pour nous, il s’agit d’une question de qualité et d’un grand contenu à un bon prix.

Pas sûr que cela suffise rassurer les utilisateurs… Nintendo a intérêt à prendre ces problèmes à bras le corps, car pas moins d’une vingtaine de nouveaux titres sont attendus à l’avenir sur l’émulateur N64. Et si la grogne des joueurs continue ainsi, le service risque de finir dans le même sac que le Virtual Boy. Les vrais savent de quoi il est question.