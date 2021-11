Nintendo promet d’améliorer son Nintendo Switch Online

Nous n’avons pas envie de faire des conclusions hâtives et malheureuses, mais à l’image de la saison, on la trouve plutôt froide et maussade, cette fin d’année 2021. Alors oui, les nouvelles concernant Elden Ring auront su réchauffer nos cœurs, mais à côté, les nombreux reports, les problèmes chez Ubisoft et Activision Blizzard et le lancement désastreux d’eFootball 2022 n’aident pas vraiment à relativiser. Alors si on ajoute le traitement que l’extension du Nintendo Switch Online fait de certains de nos plus beaux souvenirs de joueurs, c’est le bouquet…

Si vous êtes amateur de rétroplanning et plus particulièrement de Nintendo et de ses vieilles machines, vous n’êtes pas sans savoir que, depuis peu, l’éditeur a ajouté à la liste des consoles émulées par sa Switch la MegaDrive et la Nintendo 64. En soi, c’est une bonne nouvelle sauf que ces ajouts font partie d’une extension de son offre en ligne qui gonfle la facture au double du prix initial. On peut se consoler en notant que le dernier DLC d’Animal Crossing fait partie du lot, mais la pilule reste dure à avaler.

Oui, parce qu’au-dessus d’une architecture internet désuète et largement dépassée par la concurrence et l’accès à une poignée de jeux rétro largement desservis par les offres illégales d’émulation (nous n’y faisons pas de la pub, l’éditeur lui-même s’en occupe avec le point qui va suivre), l’émulation 64 est au mieux une honte, au pire une insulte. En effet, le service souffre de bien des maux qu’il est difficile de faire passer sur une console moderne (même sur une architecture vieillissante) et encore plus après avoir gonflé le prix d’un service moyen. Catalogue famélique, bugs, lags, crashs, placement des touches, etc. La liste est longue et fait franchement de la peine, enfin, surtout à ceux ayant payé.

Vous êtes de ces derniers ? Vous avez au contraire trop d’amour propre pour tomber dans ce piège alors que votre envie de jouer à The Legend of Zelda: Ocarina of Time vous dévore de l’intérieur ? Pareil pour nous et c’est d’autant plus dur que certains jeux Nintendo 64 et MegaDrive sont tellement bons qu’ils méritent être disponibles chez le plus de joueurs possible. Alors, peut-on espérer que Nintendo fera ce qu’il faut pour rendre son offre Nintendo Switch Online plus intéressante ? Malgré l’optimisme de sa dernière prise de position, ça reste à voir…

Cette prise de position, l’éditeur nous l’a partagée par le biais d’un compte rendu faisant suite à sa dernière réunion avec des actionnaires. Le géant, en plus de revenir sur les chiffres les plus récents de sa machine et de la direction qu’il souhaite prendre, revient sur le cas de son abonnement en ligne controversé et réaffirme sa volonté de poursuivre ses efforts afin « d’améliorer et d’étoffer son service pour satisfaire sa clientèle », dans l’optique, affirme-t-il, de renforcer l’implication des joueurs avec sa marque, ses consoles et ses services.

Langue de bois ? Possible, mais en même temps, avec un tel départ, il y a de la marge pour s’améliorer. S’il est peu probable que le prix baisse, on pourrait imaginer que Nintendo améliorera l’émulation 64 sur sa machine (et ce sera la moindre des choses pour une entreprise si fière de son patrimoine). Il n’est pas non plus impossible que le géant enrichisse son offre avec l’émulation de machines comme la Gameboy/GBC ou GBA, pourquoi pas même la GameCube ou la Wii ou, venant d’autres constructeurs, la Game Gear et la NeoGeo. Après tout, ces machines sont déjà apparues chez Big N.

Et, voyons plus loin, pourquoi ne pas imaginer que l’offre finisse par proposer des jeux exclusifs à son service premium, des offres et réductions limitées aux abonnés sur une sélection de jeux chaque mois, voire l’accès sans frais supplémentaires à une série de DLC pour des jeux dispos ou à venir (copiant ce que l’éditeur fait déjà avec le dernier DLC d’Animal Crossing) ? Enfin, après tout ça, il reste quand même des chances que Nintendo ne se contente que d’agrandir le stock de jeux jouables à travers son offre.

De telles options vous rendraient-elles l’offre plus attrayante ? Avez-vous déjà cédé aux charmes du pack d’extension du Nintendo Switch Online ? Si non, que souhaiteriez-vous que Nintendo fasse ? Une de nos options vous aiderait-elle à investir et à y mettre votre argent ? Partagez votre avis dans les commentaires. Notons que l’offre standard du service en ligne de Nintendo aurait séduit à ce jour plus de 32 millions de joueurs (d’après des chiffres partagés dans le compte-rendu et en incluant le nombre maximum de comptes inclus dans les formules familiales).