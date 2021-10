Apex Legends – La nouvelle carte et les capacités d’Ash se dévoilent

Nous apprenions la semaine dernière l’arrivée de la saison 11 nommée Évasion d’Apex Legends, avec l’ajout d’une nouvelle légende tout droit tirée de Titanfall 2. Alors que la fin de la saison 10 approche à grands pas, nous savons désormais à quoi ressemblera la nouvelle carte, les capacités d’Ash, mais également les nouveaux ennemis qui viendront perturber vos affrontements.

La nouvelle carte intitulée Zone d’Orage transforme les combats d’Apex Legends en PvPvE, c’est-à-dire que la faune de l’île pourra vous attaquer. Ainsi, il sera nécessaire de rester sur ses gardes pour ne pas être pris en tenaille entre vos adversaires et une meute de Rôdeurs ou d’araignées. De plus, les ballons de déploiement ont été remplacés par des canons gravitationnels, vous propulsant dans une direction prédéterminée jusqu’à un point de réception, tout en vous laissant la possibilité d’utiliser vos équipements dans les airs.

Vos parties seront également bouleversées par les capacités particulièrement létales de la nouvelle légende. La compétence passive d’Ash lui permettra de voir sur sa carte les caisses de frags récentes ainsi que la position des survivants de l’équipe. Un avantage à ne pas négliger pour traquer tous les ennemis restants, d’autant plus que sa capacité tactique lancera un piège rotatif qui accroche et inflige des dégâts au premier ennemi à proximité.

Enfin, la capacité ultime d’Ash lui permettra de créer un portail vers une zone cible. Si cette dernière nous rappelle de prime abord celle de Wraith, ce portail sera unidirectionnel et le point de sortie sera placé à distance afin de permettre à l’équipe de s’échapper plus rapidement ou de prendre à revers les adversaires. Cette nouvelle légende semble très puissante et pourrait s’inscrire dans différentes métas pour composer une équipe victorieuse.

Toutes ces nouveautés permettront de diversifier une fois de plus le gameplay dans Apex Legends, d’autant plus que la nouvelle arme disponible sera polyvalente. En effet, la mitraillette C.A.R., bien connue des joueurs de Titanfall 2, pourra utiliser des munitions lourdes et légères. Electronic Arts nous démontre encore une fois les nombreux changements apportés à son titre afin de lui assurer un bel avenir. Pour rappel, la saison 11 « Évasion » d’Apex Legends sera disponible dès le 2 novembre 2021.