Fortnite – La Reine Cube débarque pour Halloween

Comme chaque année, durant le mois d’octobre, nous pouvons assister à plusieurs événements en relation avec Halloween dans nos titres préférés. Et le battle royale le plus populaire ne déroge pas à la règle puisque Fortnite : Cauchemars 2021 – La colère de la Reine Cube a déjà débuté, apportant de nouveaux ennemis, mais surtout de nouvelles récompenses pour les amateurs du titre.

En effet, il était possible de voir les cubes apparaître sur la carte depuis un certain temps, et désormais, ils forment la Convergence au centre de l’île, modifiant son aspect par la même occasion. Il faudra alors trouver et combattre les Gardiens, de puissants ennemis éthérés qui vous donneront du fil à retordre. Avec l’arrivée de la Reine Cube, une nouvelle arme fait son apparition : la sinistre Faux des Détours. Mais il sera possible de retrouver d’anciennes armes comme le Balai de sorcière ou le Lance-citrouilles.

De plus, l’Assaut de la horde fera également son grand retour avec quelques nouveaux cosmétiques à débloquer. Un tournoi Assaut de la horde est également prévu plus tard dans la semaine ainsi que deux week-ends avec gain d’expérience augmenté du 23 octobre au 25 octobre 2021 et du 30 octobre au 1 novembre 2021. Des dataminers auraient également découvert des skins représentant les personnages de Zendaya et Timothée Chalamet dans Dune (une information à prendre avec des pincettes).

Alors qu’Epic Games est encore en procès contre les géants Apple et Google, il est bon de voir que le contenu relatif à Fortnite ne cesse d’évoluer. Que nous appréciions le battle royale ou non, force est de constater que chaque événement est travaillé avec soin et nous réserve toujours de nombreuses surprises, contrairement à d’autres titres qui se contentent de recycler leurs événements annuels avec quelques nouveaux skins.

Vous pourrez donc profiter de Fortnite : Cauchemars 2021 – La colère de la Reine Cube du 19 octobre au 2 novembre 2021 pour débloquer toute les récompenses et découvrir les modifications apportées à l’île. Le succès du titre ne semble pas s’essouffler et nous avons hâte de découvrir ce qu’Epic Games réserve pour l’avenir de sa poule aux œufs d’or.