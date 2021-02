Hyper Scape – Un léger renouveau avec la saison 3

La cote de popularité du battle royale d’Ubisoft continue de baisser depuis sa sortie en août dernier. Cependant l’aventure semble continuer pour Hyper Scape puisque la troisième saison, intitulée “Shadow Rising”, sera bientôt disponible et apportant avec elle de nombreux changements. Un programme assez chargé au premier abord, qui on l’espère saura corriger les nombreuses erreurs du titre.

Pour commencer on nous annonce l’arrivée du Pare-feu, un nouveau hack qui permettra aux joueurs de placer un bouclier bloquant les tirs ennemis et laissant passer les tirs alliés. Un hack très utile pour tenir des positions mais qui, à première vue, va à l’encontre du principe de mobilité et de dynamisme de Hyper Scape. Malheureusement ce nouveau hack sera la seule véritable nouveauté au niveau du gameplay pour le moment puisque aucune nouvelle arme ne semble faire son apparition cette saison.

L’un des points les plus positifs de cette saison 3 sera la refonte de Neo Arcadia, la map que nous avions jugé trop peu diversifiée semble revenir dans une version 2.0 améliorée avec des districts plus faciles à différencier. Le hub sera également retravaillé au format 2D afin de le rendre plus facile d’accès, d’avoir une meilleur vision des membres de l’escouade et des équipements et permettant également la navigation durant le matchmaking.

Trois modes de jeu permanents seront également de la partie : Ruée vers la couronne en escouade, en solo et un mode de match à mort par équipe en 6v6. Le tout est bien évidemment accompagné d’un nouveau pass de combat et de nouveaux Éclats de mémoire, faisant leur apparition dans Neo Arcadia chaque semaine afin de débloquer du contenus concernant l’histoire, bien trop anecdotique, sur un battle royale.

On remarque très nettement l’envie d’Ubisoft d’attirer de nouveaux joueurs avec de nouveaux Packs de départ payants mais aussi un cadeau pour les abonnés PS Plus, qui recevront le Pack Remedy de la saison 3, sans nous en préciser plus sur son contenu. Mais alors tous ces changements pourront-ils donner une nouvelle vie à Hyper Scape ? Difficile à dire puisque même avec l’extension Crowncast sur Twitch, permettant aux viewers de gagner des Bitcrowns, le jeu n’a jamais eu accès à une grande popularité.

Par ailleurs, cette extension est devenue pour le moins obsolète au vu du faible nombre de lives sur la plateforme de streaming. Ainsi vous pouvez toujours vous procurer Hyper Scape gratuitement en attendant le début de la saison 3 fixé au 11 mars 2021 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC et vous faire vous-même une idée du titre.