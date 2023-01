Xbox Developer Direct officialisé pour le 25 janvier

Fin des rumeurs, c’est donc bien le 25 janvier prochain à 21h qu’aura lieu le premier Developer Direct d’Xbox. Ce tout nouveau format vidéo proposé par Microsoft permettra de présenter les futurs projets de la marque pour ses consoles Xbox, l’univers PC et celui du Game Pass. Pour cette première émission, qui durera 43 minutes, Xbox partagera la vedette avec Bethesda, studio tombé sous sa bannière il y a quelques mois. Les fans de la marque américaine attendent déjà ce premier événement de l’année avec impatience, et espèrent de grosses annonces, surtout au vu du lancement poussif des consoles Xbox Series, dont le manque d’exclusivités marquantes commence à inquiéter. Au moins quatre jeux majeurs seront officiellement présentés durant cette vidéo, qui n’aura pas d’hôte, au contraire de ce que proposent les événements Nintendo Direct.

The Elders Scroll Online : Une présentation du tout nouveau chapitre jouable dans le jeu sera faite par le réalisateur Matt Firror, ainsi que la présentation de nouvelles régions. Une toute nouvelle fonctionnalité de jeu disponible au cours de l’année sera également introduite.

Une présentation du tout nouveau chapitre jouable dans le jeu sera faite par le réalisateur Matt Firror, ainsi que la présentation de nouvelles régions. Une toute nouvelle fonctionnalité de jeu disponible au cours de l’année sera également introduite. Forza Motorsport : La première version nouvelle génération du célèbre jeu de simulation automobile sera présentée. Microsoft promet des vidéos de gameplay, et d’autres annonces. Une date de sortie peut-être?

La première version nouvelle génération du célèbre jeu de simulation automobile sera présentée. Microsoft promet des vidéos de gameplay, et d’autres annonces. Une date de sortie peut-être? Minecraft Legends : L’événement permettra aux studios Mojang de proposer un premier aperçu du nouveau jeu multijoueur imaginé par les créateurs de Minecraft. Le jeu est attendu pour le printemps et du gameplay sera dévoilé lors de ce Developer Direct.

L’événement permettra aux studios Mojang de proposer un premier aperçu du nouveau jeu multijoueur imaginé par les créateurs de Minecraft. Le jeu est attendu pour le printemps et du gameplay sera dévoilé lors de ce Developer Direct. Redfall : Le FPS du studio Arkane, à qui l’ont doit entre autres Dishonored et Prey, aura droit à une présentation de plusieurs minutes. Il y sera question des différents modes de jeu proposés, notamment le mode multijoueurs. Le rendez-vous des vampires est pris pour bientôt sur l’île de Redfall.

Une énième extension de The Elders Scroll Online, deux franchises et une nouvelle licence, ce premier Developer Direct promet de belles choses, même si côté surprise, nous resterons peut-être sur notre faim. Playstation et Nintendo ont su récemment nous surprendre lors de leurs événements vidéos en direct en présentant des projets indépendants de grande qualité, ou de gros projets gardés secrets jusqu’alors. Au vu de la durée de l’événement qui nous attend le 25 janvier, il y aura forcément plus que seulement quatre jeux présentés. Espérons donc que Xbox ait quelques atouts dans sa manche pour frapper un premier grand coup sur le marché pour ce début d’année 2023, et enfin lancer sa nouvelle génération.