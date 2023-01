Xbox Developer Direct – De l’actu Xbox d’ici quelques jours ?

Après une année 2022 en demi-teinte, les Xbox ayant été privées de grosse exclu avec le report de Starfield (initialement prévu pour le 11/11/22), l’année 2023 s’annonce sous de meilleurs auspices pour Microsoft, avec, donc, la sortie finalement de Starfield, mais aussi celle de Redfall, prochain titre Arkane et première exclu Xbox du studio depuis que ce dernier est entré dans le giron de Microsoft. Et afin de mieux mettre en valeur ses atouts, il semblerait que l’américain souhaite communiquer de façon plus régulière avec les joueurs. D’où ce nouveau format, Xbox Developer Direct, qui fait directement référence à Nintendo Direct, la pastille vidéo de Big N.

Alors qu’Aaron Greenberg, responsable du marketing pour Xbox, a teasé la chose de façon un peu vaporeuse sur Twitter, le journaliste Jez Corden, du site Windows Central, a lui fait fuiter des informations de manière beaucoup plus claires. Ainsi, c’est de lui qu’on tient cette idée que Microsoft pourrait tenir des petites conférences vidéo plus régulièrement, plutôt que de conserver ses infos pour en faire un énorme événement comme on avait pu le voir lors du dernier E3 de l’histoire.

Selon lui, les présentations seront plus modestes en termes de révélations et concerneront des jeux qu’on connait déjà, comme Redfall, donc, ou encore le prochain Forza Motosport ou Minecraft Legends. Peut-être les nouveautés concernant la console elle-même seront présentées ? On sait que les participants au programme “Insiders” testent depuis un petit moment un nouveau design et de nouvelles fonctionnalités sur le système Xbox.

Enfin, Corden avance qu’il ne faut pas trop compter sur des infos concernant Starfield pour ce Developer Direct. Selon lui, les prochaines infos sur le Skyrim de l’espace seront réservées à un événement un peu plus important niveau marketing. N’attendons pas trop de date de sortie, par exemple, même si une surprise reste possible.

Évidemment, il ne s’agit dans l’état actuel des choses que de rumeurs. Si elles devaient se confirmer, le Xbox Developer Direct se tiendrait le 25 janvier prochain…