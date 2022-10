PlayStation Stars – Et sur Xbox ? Comment fonctionnent les Microsoft Rewards

PlayStation Stars, le programme fidélité de Sony, vient de débarquer chez nous. Pour les joueurs Xbox, l’équivalent existe depuis un bon moment déjà, et s’appelle Microsoft Rewards. S’il n’offre pas de figurines virtuelles, il permet par contre de remporter de vrais cadeaux IRL !

Comment ça marche ?

Sur votre console Xbox, vous retrouverez un onglet Rewards vous permettant de rejoindre le programme, ensuite, faire tout ce que vous faites déjà vous permettra naturellement et sans efforts de remporter des points : jouer, acquérir des succès ou acheter des jeux.

Pour faire grimper son total plus rapidement, il est aussi possible de réaliser des « missions » Rewards, indiquées sur la page dédiée. Ces missions correspondent souvent au fait de lancer un jeu particulier, de remporter un trophée dans tel ou tel titre, de lancer un ou plusieurs jeu(x) Game Pass dans la semaine… Car les abonnés Game Pass ont accès à des missions particulières, les « Quêtes Game Pass », leur offrant la possibilité d’augmenter encore leur cagnotte.

Et comme le programme n’est pas propre à la Xbox, mais étendu à tous les produits Microsoft, il est aussi possible de gagner des points en utilisant Edge comme navigateur web, et en effectuant des recherches internet sur Bing, sur PC, comme sur mobile. En utilisant ces deux produits par défaut, votre navigation web quotidienne vous rapportera des points sans rien faire de particulier ! Enfin, il est possible d’installer une extension sur Edge pour pouvoir participer à des quizz et autres sondages quotidiens qui rapportent eux aussi quelques dizaines de points…

Et qu’est-ce que j’y gagne ?

Les cadeaux sont nombreux, et bien réels ! On peut ainsi échanger ses points contre des abonnements Gold ou Game Pass, mais aussi contre des cartes cadeaux valables dans des enseignes comme la Fnac, Amazon, Foot Locker ou Zalando… Le programme Microsoft Rewards organise aussi des loteries pour remporter des produits comme des tablettes Surface ou des manettes Xbox, dont les tickets s’achètent en points Rewards…

Enfin, pour les plus généreux, il est possible de transformer ses points en dons à des associations humanitaires. Pour activer le programme, rendez-vous directement sur l’onglet Microsoft Rewards de votre console, ou par ici via un navigateur internet !