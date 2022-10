Xbox Game Pass et Games With Gold – Le programme d’octobre 2022

Les mois qui viennent s’annoncent riches en sorties, avec plusieurs très gros titres et de nombreux jeux attendus de longue date. Entre les sorties prévues et les jeux reportés qui finissent par arriver, les titres vont parfois se bousculer. Le catalogue du Game Pass n’est pas en reste, avec plusieurs titres importants qui arrivent en octobre. Mais faisons d’abord un crochet par les Games With Gold

Games With Gold

Microsoft avait annoncé être arrivé au bout de ce qui était possible en termes de rétrocompatibilité, et que par conséquent, il n’y aurait plus de jeux Xbox Originale et 360 offerts dans le cadre de l’abonnement Gold. C’est ce mois-ci que nous allons en voir les effets, puisque deux jeux seulement sont au programme. Programme qui, de toutes façons, est amené à disparaître, et sera probablement tôt au tard « fondu » dans le Game Pass avant de tout simplement s’éteindre.

Les deux titres Xbox One à récupérer pour les abonnés sont donc les suivants : Windbound et Bomber Crew Deluxe. On garde un bon souvenir de Windbound (notre critique est ici), malgré une certaine répétitivité, et on vous encourage à le découvrir !

Game Pass

Plusieurs gros titres sont déjà disséminés dans cette première vague d’annonces pour les ajouts d’octobre : A Plague Tale: Requiem, évidemment, l’une des grosses sorties de cette fin d’année ; l’intriguant et « Gigerien » Scorn, dont les premiers retours font état d’un jeu surprenant, loin de ce qu’on en attend ; ou encore l’arrivée de Persona 5 Royal sur les machines Microsoft… Et ce n’est pas tout ! Voici la liste des premiers jeux confirmés :

Medieval Dynasty – 6 octobre (consoles)

Coral Island – 11 octobre (PC, consoles)

Eville – 11 octobre (consoles)

Dyson Sphere Program – 13 octobre (PC)

A Plague Tale : Requiem – 18 octobre (PC, consoles, cloud)

Norco – 20 octobre (consoles)

Scorn – 14 octobre (consoles)

Persona 5 Royal – 21 octobre ( PC, consoles)

Signalis – 27 octobre (consoles)

Gunfire Reborn – 27 octobre 2022 (consoles)

Les ajouts au catalogue du Game Pass sont annoncés en plusieurs fois dans le mois, gardez donc cette page dans un coin de vos favoris pour y revenir régulièrement, nous la tiendrons à jour dès que de nouvelles infos nous parviennent !