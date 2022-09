PS Plus Essential – Voici le menu du mois d’octobre 2022

Les mois se suivent et se répètent, aidés par des rendez-vous mensuels que les différents acteurs du monde des consoles nous donnent avec une inéluctable ponctualité. Ce mercredi 28 septembre, dernier mercredi du mois, Sony nous a dévoilé la liste plutôt étonnante des titres qui rejoindront le service PS Plus dans son palier Essential. Il y a du bon et du moins bon, à boire et à manger, et tout le monde n’y trouvera certainement pas son compte.

Hot Wheels Unleashed (PS4/PS5)

Les amoureux de Micromachines et autres expériences de course miniature seront ravis d’apprendre que le dernier-né de la série Hot Wheels rejoindra le PS Plus, à la fois sur PS4 et PS5. Le jeu promet une expérience singulière, vous mettant au micro-volant de véhicules tirés de la licence Hot Wheels dans des décors aux allures de chambre d’enfant, jusqu’au piste qui sentent bon le plastique orangé des jouets de notre enfance. Un essaie de deux heures était d’ailleurs disponibles grâce à la formule Premium.

Injustice 2 (PS4)

Incompréhension totale quant à la présence de ce Injustice 2 dans l’offre PS Plus Essential. Même si le jeu de combat développé par NetherRealm est bon et mérite d’être joué, on soulèvera surtout le fait que ce dernier est déjà disponible dans la formule Extra de Playstation. C’est une fâcheuse manie qu’à pris Sony depuis la sortie de la PS5, ajoutant des jeux déjà présents dans la collection PS Plus ou des jeux du service Extra dans le palier Essential. La grogne des joueurs monte à ce sujet, à juste titre.

Superhot (PS4)

Devenu culte quasi instantanément à sa sortie, ce shooter développée par la Superhot Team a le mérite de manipuler les codes du FPS pour en faire quelque chose de totalement nouveau. Quand vous ne bougez pas, tout est ralenti, vous laissant le temps de voir venir les ennemis et les projectiles tout en planifiant votre stratégie. Dès que vous bougez, tout s’accélère et c’est à vous de vous en sortir indemne. On regrettera cependant que ce jeu, aussi bon soit-il, avait déjà été proposé aux membres du PS Now en mars 2021.

Un mois plutôt décevant en perspective, marqué par la présence de titres ayant déjà été offerts à un moment ou à un autre. Malgré tout, ces trois jeux seront disponibles dès le 4 octobre pour les abonnées PS Plus, peu importe le pallier. Sony semble suivre le même chemin que Microsoft avec son Game Pass, en laissant de côté la formule classique (Xbox Live Gold) au profit de son service à abonnement. Seul le temps nous dira si nous traversons une période de turbulences ou si la formule Essential est vouée à devenir l’ombre de ses aînés.