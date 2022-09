PS Plus – Les jeux Extra et Premium de septembre 2022

Alors que certains reprennent la route de l’école, Sony vient d’annoncer la nouvelle salve de jeux qui rejoindra son catalogue PS Plus dans les paliers Extra et Premium pour ce mois de septembre. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les joueurs Premium qui avaient l’impression de se faire flouer le mois dernier par l’absence de jeux rétros devraient enfin y trouver leur compte.

Au rendez-vous depuis la première fournée, on trouve les maintenant traditionnels jeux made in Ubisoft. Watch Dogs 2, Assassin’s Creed Origins et Rayman Legends rejoignent donc le service dans le palier Extra. Puis vient le tour d’un jeu développé par un studio de Microsoft, exclusivité temporaire PlayStation : Deathloop.

Et du côté rétro, c’est Sly Cooper, le célèbre raton-laveur cambrioleur, qui est mis à l’honneur au palier Premium. Que ce soit la trilogie remasterisée, le quatrième opus ou encore le spin-off sur Bentley, la serpe d’or fait une arrivée fracassante dans le service de Sony.

Liste complète des jeux Extra et Premium (septembre 2022)

Extra

Deathloop (PS5)

Assassin’s Creed Origins (PS4)

Watch Dogs 2 (PS4)

Dragon Ball Xenoverse 2 (PS4)

Spiritfare: Farewell Edition (PS4)

Chicory: A Colorful Tale ( PS4)

Monster Energy Supercross – The Official Videogame 5 (PS4, PS5)

Alex Kidd in Miracle World DX (PS4, PS5)

Les Lapins Crétins : Invasion: La Série Télé Interactive (PS4)

Rayman Legends (PS4)

Scott Pilgrim contre le Monde : Le jeu – Édition intégrale (PS4)

The Wonderful 101: Remastered (PS4)

Premium

Syphon Filter 2 (PS1)

The Sly Trilogy (PS3)

Sly Cooper : Voleurs à travers le temps (PS3)

Toy Story 3 (PSP)

Kingdom of Paradise (PSP)

Tous ces jeux seront disponibles pour les abonnés Extra et Premium dès le mardi 20 septembre. Ce mois semble être légèrement au-dessus des précédents dans sa proposition, laissant plus de place à la catégorie rétro du catalogue PS Plus. En espérant que les joueurs premium n’aient plus à subir un mois désertique comme le précédent et que Sony retienne la leçon.