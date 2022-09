Edition Collector – Notre sélection du mois de septembre 2022

La rentrée est déjà à nos portes. Après plusieurs mois assez calmes en terme de sorties, le calendrier commence enfin à se remplir. Et alors que nos chers bambins vont retrouver les chemins de l’école, les premières vagues de jeux vidéo vont déferler sur les étals de nos magasins. On espère que vous avez pu mettre quelques deniers de côté cet été car, même s’il ne sera sans doute pas le plus couteux du prochain trimestre, ce mois de septembre est rempli de belles éditions limitées et collector qui sauront trouver un foyer accueillant chez bon nombre de joueurs. Au programme, de la castagne, des énigmes, de l’aventure et de la stratégie à savourer autour d’un bon civet vidéoludique.

Jojo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R Édition Collector (2 septembre, 110 € – Amazon, Micromania, Fnac…)

Pas de temps à perdre puisque dès le 2 septembre sort la réédition remise au goût du jour de Jojo’s Bizarre Adventure: All Star Battle sorti initialement chez nous en 2014 exclusivement sur PS3. Le titre peut même se targuer d’avoir obtenu à l’époque la note maximale de 40/40 dans le célèbre magasine Famitsu. Quoique celle-ci puisse paraitre peu légitime, on a néanmoins affaire là à un excellent jeu de combat et sa ressortie sur PS4, PS5, Xbox et Switch, qui plus est dans une édition collector, est une bénédiction pour les fan du manga éponyme.

En plus du jeu et de divers bonus cosmétiques, ce coffret contiendra le Season Pass, soit quatre personnages supplémentaires, une plaque de prisonnier et une figurine de 26cm de Jolyne Cujoh. Actuellement épuisée chez tous les marchands, cette édition devrait revenir en stock, sans doute en faible quantité, dans les prochains jours.

Prinny Presents NIS Classics Volume 3 Édition Deluxe (2 septembre, 60 € – Amazon, Micromania, Fnac…)

La collection des Prinny Presents NIS Classics se complète avec cette troisième compilation de deux titres historiques de Nippon Ichi Software. La Pucelle: Ragnarok n’est autre que l’adaptation sur PSP de l’un des meilleur RPG Tactique de la PS2, La Pucelle: Tactics. Cette nouvelle version bénéficiait en outre d’un scénario inédit et de personnages jouables supplémentaires.

Le second jeu de la compilation, Rhapsody: A Musical Adventure, n’est pas un jeu musical contrairement à ce que son nom pourrait laisser croire. On est même aux antipodes du genre puisque nous avons affaire là, encore une fois, à un T-RPG, et même celui à qui l’on doit bon nombre de bases qui seront réutilisées dans la série phare de NiS : Disgaea. Comme d’habitude, ce coffret exclusif à la Switch contiendra les deux jeux sur cartouche, un mini Artbook et la bande originale sur CD.

Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness Édition Collector (2 septembre, 90 € – Amazon, Micromania, Fnac…)

Décidément, ces premiers jours de septembre sont remplis d’éditions collectors en tout genre. Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness est l’adaptation vidéoludique de l’excellent manga Made in Abyss. Nous y suivrons Reg et Rico dans leur exploration de l’Abysse, un gigantesque gouffre remplis de trésors, certes, mais aussi de nombreux dangers.

Ne vous fiez pas au dessins très colorés de cette œuvre, elle n’est pas à mettre entre toutes les mains, et le PEGI 18 qui lui est apposé n’est pas immérité. Disponible sur PS4 et Switch, le coffret inclura le jeu dans sa version standard, un poster en tissu d’environ 60 x 90 centimètres réalisé par le studio en charge de l’animé et un carnet de note illustré du Pilleur des Abysses.

Day of the Tentacle Remastered Collector’s Edition (4 septembre, 85 $ – LimitedRunGames)

Développé et édité en 1993 par le studio LucasArts, alors au sommet de sa gloire, Day of the Tentacle, suite de Maniac Mansion, est l’un Point & Clic les plus culte de cette époque. Bourré d’humour et d’énigmes totalement burlesques, le titre a retrouvé une seconde jeunesse lors de sa sortie dans une version remasterisée en 2016.

Proposé uniquement en dématérialisé, il a fallu attendre six ans pour qu’enfin une version physique voit le jour. Limited Run Games nous propose même des éditions collectors pour PS4, Xbox et PC à précommander jusqu’au 4 septembre au plus tard. Celles-ci proposent, en plus du jeu en édition standard, un poster réversible de 45 x 60 cm, un drapeau tentacule, un chauffe-main hamster allant au micro-onde, un faux vomi et la bande originale remasterisée. Heureusement qu’une version simple à 35 $ est également disponible car les 85 $ demandés, hors frais de port, sont sans doute un peu élevés compte tenus des goodies douteux proposés. Mais, quand on aime, on ne compte pas.

Temtem Édition Collector (6 septembre, 150 € – Amazon)

Peut-être avez vous entendu parlé de Temtem lors de sa sortie sur Steam en 2020, puis quelques mois plus tard sur PS5 ? En effet, le titre développé par les espagnol du studio Crema avait bénéficié à l’époque d’un joli buzz. En proposant une aventure très similaire à celles de la saga phare de Game Freak, Pokemon, tout en y incorporant une couche massivement multi-joueurs, les développeurs ont su répondre à une demande qu’émettent les fans des monstres de poche depuis bien des années.

Bien que le soufflet soit retombé depuis, Humble Games commercialise aujourd’hui une édition collector pour PS5, Xbox Series et Switch dans laquelle nous retrouverons le jeu en boite (à part du coffret), trois pins, trois répliques de Temcard, trois écussons et un diorama d’environ 15 centimètres représentant les monstres de départ.

F.I.S.T. Forged in Shadow Torch Édition Limitée (6 septembre, 40 € – Amazon, Micromania, Fnac…)

Les collectors s’enchainent et ne ressemblent pas en ce début de mois. Sorti en dématérialisé l’an dernier sur PS4, PS5 et cette été sur Switch, F.I.S.T. Forged in Shadow Torch est un excellent Metroidvania dans lequel on y incarne un lapin équipé d’un poing mécanique, bien utile pour coller des patates de forain et ainsi libérer Torch City de l’oppression de la Legion Iron Dogs. Dans cette édition limitée, nous retrouverons un superbe Steelbook contenant le jeu, une planche de stickers, trois lithographies et la bande originale numérique. Bien que cette édition soit encore très facilement trouvable, il y a fort à parier que d’ici quelques mois il soit beaucoup plus compliqué de se la procurer.

The DioField Chronicle Édition Collector (22 septembre, 190 € – Square Enix Shop)

Square Enix est extrêmement actif sur le front des sorties ces derniers temps, et notamment concernant les Tactical RPG. Après nous avoir offert Triangle Strategy au mois de mars dernier, et avant de publier Tactics Ogre: Reborn le 11 novembre prochain, l’éditeur japonais nous propose cette fois The DioField Chronicle. Il s’agit donc d’un RPG stratégique qui tente cette fois une approche originale en mettant en scène des combats en temps réel.

Il est d’ailleurs possible de se faire une première idée du jeu en téléchargeant sa démo sur PlayStation, Xbox, Switch et Steam. Un coffret collector, vendu exclusivement sur le site de Square Enix, est même disponible, celui-ci contenant une copie physique de l’aventure, divers bonus dématérialisés, un set de quatre pin’s et un jeu de plateau qui a l’air fort sympathique. Une magnifique pièce à ajouter à sa collection.

Trek to Yomi Édition Ultimate (30 septembre, 50 € – Leclerc, Cultura, Micromania)

Lors de sa sortie dématérialisée en mai dernier, Trek to Yomi, édité par Devolver Digital, a connu, malgré ses quelques faiblesses, un joli succès critique et commercial. Une réussite en grande partie due à sa direction artistique de toute beauté, inspirée par les films de Kurosawa Akira. Il n’était donc pas si surprenant que soit annoncée, quelques mois plus tard, une sortie physique sur notre continent (les américains ayant eu la leur il y a peu). Cette édition Ultimate nous sera proposée dans une boite collector avec le jeu en édition simple pour PS4 ou PS5, la bande originale sur CD et un Artbook petit format de 104 pages.