Sony sort une manette PlayStation pour smartphone ? Pas exactement…

Des confrères probablement un peu trop pressés ont multipliés les news ces dernières heures, annonçant que Sony allait proposer une manette PlayStation à destination des mobiles. Si la nouvelle version du PS Plus occupe pas mal l’activité du japonais en ce moment, celui-ci ne compte pourtant pas investir à ce point dans le cloud gaming…

D’ailleurs, un détail sur l’accessoire en question nous indique qu’on n’est pas exactement face à un accessoire officiel de chez Sony : les sticks asymétriques. Les manettes PlayStation produites par Sony ont en effet toujours eu leurs sticks analogiques situés côte à côte, là où Xbox, par exemple, opte pour un disposition décalée, ou asymétrique, de ses sticks. On remarque aussi que le contrôleur un peu rapidement attribué à Sony n’est pas pourvu du fameux bouton « Ps ».

Ainsi, la manette PlayStation en question n’est qu’un skin d’un accessoire disponible depuis l’automne 2020 déjà : la manette Backbone One pour mobiles. Cette dernière est, à l’image du Razer Kishi, un contrôleur qui vient se connecter au mobile, transformant ce dernier en en espèce de Switch bricolée. Si Sony ne fabrique pas la manette, la version PlayStation reste néanmoins un produit sous licence officielle, pensé pour profiter au mieux des fonctions Remote Play de PlayStation, et permettant de retrouver les fameux boutons Croix, Rond, Triangle, Carré qui font l’identité de la marque.

Cette version PlayStation n’est disponible que pour iPhone (avec connecteur Lightning), contre 120€. Les possesseurs de téléphones Android devront se tourner vers la version classique de la manette, noire, munie de touches A, B, X, Y, et proposée au même prix. Bien entendu, le Backbone One PlayStation Edition fonctionnera aussi pour jouer aux jeux Apple Arcade ou avec le Game Pass, quand le Backbone One « classique » pourra lui aussi être utilisé avec l’application PS Remote Play, les deux modèles proposant des fonctionnalités rigoureusement identiques.

Si ce type d’accessoire vous fait de l’œil, c’est peut-être le moment de jeter un œil au Razer Kishi, qui, suite à la sortie toute récente du Kishi 2, voit le premier modèle régulièrement soldé jusqu’à -50%. Le Backbone One PlayStation Edition est lui déjà disponible sur le site de la marque.