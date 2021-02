Comment utiliser sa manette PS5 sur son iPhone ?

Jouer sur mobile c’est chouette, mais jouer avec le pavé tactile d’un mobile ça l’est moins. Un des principaux inconvénients que les utilisateurs rencontrent régulièrement est désormais corrigé par Apple avec la mise à jour de son système d’exploitation iOS qui permet la prise en charge de la manette de la PS5 et de la Xbox Series X. Et comme on est sympa, on vous explique ici la manip’ pour profiter d’une manette digne de ce nom sur iPhone.

Il est à noter que les manettes de nouvelle génération fonctionneront de la même manière que les contrôleurs DualShock 4 et Xbox One, donc les fonctionnalités comme l’écran tactile DualSense ne seront bien évidemment pas disponibles.

Deux étapes simples et moins de 5 minutes :

La première étape consiste bien sûr à s’assurer que votre appareil est mis à niveau vers iOS 14.5. Comme mentionné ci-dessus, les versions précédentes ne prennent pas en charge la PlayStation Dualsense. iOS 14.5 est actuellement en phase de test, et bien qu’il soit destiné à tous les utilisateurs de produits Apple dans les prochains jours, il est nécessaire de passer par la case téléchargement manuel via le portail betaprofiles.com depuis le navigateur Safari (les autres navigateurs ne sont pas adaptés à cet effet). Néanmoins gardez bien en tête, que si tout fonctionne excellement bien, le système n’est pas stable à 100 %. Maintenant que votre smartphone est mis à jour, vous allez devoir connecter la manette dans les paramètres comme tout autre périphérique bluetooth. Pour activer la connectivité DualSense, vous devrez appuyer sur le bouton PS et le bouton Create et les maintenir enfoncés. Dans le cas d’une manette Xbox Series X, cela fonctionne exactement de la même manière que pour celle de Xbox One.

Voilà, maintenant vous devriez pouvoir utiliser la manette de votre PS5/Xbox Series X pour un meilleur contrôle dans les jeux mobiles qui ont une prise en charge de la manette, et profiter du jeu à distance avec le Game Pass de Microsoft ou l’application PlayStation.