La PS5 se met à jour et corrige son bug le plus énervant depuis la sortie

Si lors de son arrivée à la rédaction la PS5 avait su nous séduire et nous apporter satisfaction de manière générale, il ne faut pas oublier que nous avions aussi eu quelques griefs à son égard. On vous en parlait justement dans un article dédié qui revenait sur les choses qui nous embêtaient le plus, que ce soit au niveau de l’interface, ou même de l’architecture. Dans le lot, un bug particulièrement gênant était venu se greffer à notre nouvelle machine, mais heureusement, ce problème est désormais de l’histoire ancienne.

La dernière mise à jour, sobrement intitulée 20.02-02.50.00, vient donc corriger le bug qui forçait l’installation de la version PS4 d’un jeu, quand bien même vous seriez passé à la version PS5. Cela voulait donc dire que dès que la console détectait le disque du jeu, elle vous installait la version PS4, quoi qu’il arrive. Cela peut sembler anodin, mais ça ne l’était en fait pas du tout.

Imaginez, lors d’un passage en mode repos vous pouviez aléatoirement vous retrouver avec une version PS4 réinstallée sur la console, quand bien même vous aviez déjà la version PS5. Aussi, si vous avez une connexion faible, le téléchargement du fameux patch day one, pour peut qu’il soit volumineux, vous bloquait la fil de téléchargement, grillant ainsi la priorité à d’autres applications forcément plus importantes.

Mais ce n’est pas tout, car comme la console ne vous indique pas qu’un téléchargement vient de se lancer, et que cette dernière ventile énormément lors d’un téléchargement (allez savoir pourquoi), si au contraire de nous vous n’étiez pas informé de ce fait, vous pouviez légitimement vous demander si votre console n’avait pas un problème technique.

Heureusement, ce petit souci est à présent derrière nous, alors surtout n’oubliez pas de mettre à jour votre console si vous étiez sujet à ce bug récurrent. On espère maintenant que Sony mettra à jour sa PS5 pour justement réguler la soufflerie durant un téléchargement, car on ne sait pas chez vous, mais chez nous il y a comme des réminiscences de la PS4 à ce niveau.