DualSense Drift – La manette PS5 attaquée en justice

Plus on suit l’actualité, et moins on regrette de ne pas avoir réussi à s’offrir l’une des rares premières PlayStation 5 mises sur le marché. Après la loterie des ventilos bruyants et l’anorexie du catalogue, un nouveau problème vient donner raison à ceux qui soutiennent qu’il ne faut jamais acheter une machine dès sa sortie, au risque d’en essuyer les plâtres. Et cette fois, c’est la manette, la fameuse DualSense, qui fait parler d’elle.

On avait déjà pu entendre des joueurs se plaindre d’un souci rappelant celui que connaissent de nombreux modèles de manettes Switch : le stick se dérègle et commande au jeu alors même qu’on n’y touche pas. En résulte un avatar incontrôlable, qui bouge tout seul, et le jeu devient tout simplement injouable.

Si c’est ce même problème qu’avaient rapporté quelques joueurs, notamment sur Reddit, on ne savait pas encore vraiment s’il s’agissait d’un vrai défaut technique de la DualSense ou d’un fake colporté par des utilisateurs du forum en mal de popularité, à la façon des Xbox Series qui “fumaient”.

L’affaire prend donc un tournant plus officiel et plus problématique puisqu’un cabinet d’avocats a déposé un recours contre Sony au titre que ce dernier serait au courant du problème et ne ferait rien pour le corriger. Le recours en question a été initié par un joueur originaire de l’état de Virginie, mais prend la forme d’une class action, un recours collectif ; le cabinet d’avocats a d’ailleurs mis en ligne un formulaire pour que les joueurs subissant le fameux drift puissent apporter de l’eau à leur moulin.

Un cabinet qui n’a d’ailleurs pas été choisi par hasard, puisqu’il a déjà été amené à travailler sur des problème de drift en attaquant Big N. On espère que l’action poussera Sony à réagir et à trouver rapidement une solution pour éviter que la réputation, jusque-là sans faille, de ses nouvelles manettes DualSense ne se ternisse trop…