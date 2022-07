PS Plus – Huit jeux Yakuza investissent les offres Extra et Premium

Chaque dernier mercredi du mois, PlayStation dévoile à sa communauté de joueurs quels titres seront proposés pour le mois suivant dans son offre d’abonnement. Après avoir confirmé la fuite survenue quelques heures plus tôt concernant les ajouts au pallier Essentiel, le géant japonais nous révèle cette fois les jeux qui intègreront prochainement les formules d’abonnement Extra et Premium.

Ainsi, à partir du mois d’août 2022, et jusqu’à la fin d’année, ce ne sont pas moins de huit titres de la mythique saga japonaise Yakuza qui pourront être découverts dans le cadre du PlayStation Plus, à commencer dès la semaine prochaine avec les aventures du petit nouveau Ichiban Kasuga dans l’excellent Yakuza: Like a Dragon.

Petit nouveau, car dès la genèse des Yakuza en 2005 et jusqu’en 2016, nous avions suivi les péripéties du charismatique Kasuma Kiryu au travers de sept épisodes principaux. Sortes de Shenmue modernes, les Yakuza ont réussi au fil des ans à se forger un noyau dur de fans de plus en plus important, au point qu’à présent, les derniers jeux en date, les spin-off Judgment et Lost Judgment, bénéficient d’une traduction dans la langue de Molière en plus d’une sortie mondiale.

Et donc, dès ce mois d’août 2022, nous pourrons (re)découvrir les origines de la saga Yakuza avec, paradoxalement, trois des titres les plus récents sortis :

Yakuza 0 , peut-être l’un des meilleurs jeux mettant en scène les débuts de Kiryu dans un Tokyo des années 80 plus débridés que jamais et Goro Majima dans son quotidien de propriétaire de club de cabaret.

, peut-être l’un des meilleurs jeux mettant en scène les débuts de Kiryu dans un Tokyo des années 80 plus débridés que jamais et Goro Majima dans son quotidien de propriétaire de club de cabaret. Yakuza Kiwami est un remake du premier Yakuza sorti à l’origine sur PS2 en 2005. Dans cette mouture complètement remise au goût du jour pour la PS4 en 2016, nous retrouverons Kiryu à sa sortie de dix ans de prison écopés pour un crime qu’il n’a pas commis, pour protéger son meilleur ami.

est un remake du premier Yakuza sorti à l’origine sur PS2 en 2005. Dans cette mouture complètement remise au goût du jour pour la PS4 en 2016, nous retrouverons Kiryu à sa sortie de dix ans de prison écopés pour un crime qu’il n’a pas commis, pour protéger son meilleur ami. Yakuza Kiwami 2 est comme son nom l’indique la suite de Yakuza Kiwami et est donc, en toute logique, le remake du second opus Yakuza de 2006. Nous serons, cette fois, entre les bonnes mains de Goro Majima, un an après les événements de Kiwami.

De quoi déjà procurer plusieurs centaines d’heures aux joueurs les plus complétistes. Mais ce n’est pas tout puisque d’ici la fin d’année, Yakuza 3, 4 et 5 en version Remastered, et Yakuza 6: The Song of Life, seront eux aussi ajoutés aux abonnements Extra et Premium du PS Plus.

L’intégrale de l’arc Kiryu Majima à savourer en attendant éventuellement l’intégration des aventures de Yagami dans les deux Judgment, ou mieux encore l’arrivée des spin-off plus anciens Ishin ou Dead Souls, mais on rêve sans doute un peu trop là.