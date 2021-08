Toshihiro Nagoshi sur le départ, quel avenir pour Yakuza et Judgment ?

Mine de rien, c’est un coup de tonerre chez SEGA. Toshihiro Nagoshi serait en effet sur le point de quitter la marque au hérisson bleu pour rejoindre les rangs du geant chinois NetEase, qui investit agressivement au Japon.

Un coup de tonerre, mais pas une surprise, puisque Nagoshi avait été bizarrement rétrogradé chez SEGA il y a quelques mois, et ce malgré ses succès et la vitrine qu’il représente. Il se murmure que des propos maladroits visant certaines communautés de joueurs auraient été la cause de la perte de son siège de Chef de la Création.

Si on imagine que SEGA ne lâchera pas pour autant Yakuza, devenu une licence phare, on peut se demander si la saga survivra au départ de Nagoshi. Il faut se souvenir que c’est lui qui avait imposé le premier épisode et son concept malgré des décideurs loin d’être convaincus. C’est aussi lui qui a osé le virage au tour par tour pour Yakuza: Like a Dragon, qui s’est imposé comme l’un des meilleurs jeux de l’an dernier.

Plus généralement, Nagoshi a été, tout au long de sa carrière, un personnage clé chez SEGA. On lui doit aussi par exemple Virtua Racing, ou l’injustement boudé Binary Domain.

Une bonne prise, donc, pour NetEase, qui cherche à concurrencer son omnipotent compatriote Tencent. On le disait, NetEase mène une politique d’investissement agressive au Japon, et a encore récemment mis des billes dans Bokeh Game Studio, la structure montée par les anciens des Japan Studios fermés par Sony.

Nagoshi devrait être mis à la tête de sa propre équipe de développement pour NetEase, ce qui pourrait lui permettre d’être assez libre de ses décisions. Sachant que le budget, chez NetEase, ne sera pas un gros problème, on aurait toutes les chances de voir naître de beaux projets. À condition que la société ne réclame pas le développement de free-to-play ou autre gacha…