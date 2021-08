[Gamescom 2021] Lost Judgment – Un story-trailer pour le polar de la rentrée

À un mois de la sortie du jeu, la Gamescom 2021 fut l’occasion pour SEGA de publier une nouvelle bande-annonce de Lost Judgment, suite du spin off de la saga Yakuza sorti à l’été 2019 en Europe. À l’image de la saga principale, Judgment est un jeu très narratif, et c’est un strory-trailer de plus de 6 minutes qu’on vous propose ici de découvrir.

La vidéo présente les grandes lignes du scénario, où il sera question d’un meurtre mystérieux, puisque le principal suspect était incarcéré au moment des faits. On comprend aussi rapidement que cette affaire en cache une bien plus importante, aux ramifications probablement politiques. Ce qui n’arrêtera pas le détective Yagami, toujours interprété par Takuya Kimura (peut être pour la dernière fois ?), et doublé par Greg Chun en anglais.

On découvre sans surprise qu’une fois encore, l’aventure ne sera pas une promenade de santé pour Yagami, dont le visage apparait à plusieurs reprises tuméfié, et qui semble même perdre un être cher à un moment de l’histoire (c’est en tous cas ce qu’essaie de nous faire croire ce trailer). Les jeux de la famille Yakuza ont tous des scénarios plutôt « matures », et mettent sur la table de véritables problématiques. Ici, il semble que ce soit l’idée même de justice qui est au centre de l’histoire.

Heureusement, cette trame très noire est aérée par des mini jeux de toutes sortes permettant au joueur de respirer. Les fameuses salles d’arcade SEGA présentes depuis le premier jeu Yakuza seront toujours au programme (avec la possibilité de s’essayer entre autres à Sonic The Fighters !), on sait aussi qu’il sera possible de jouer à la Master System, avec pas moins de 8 jeux accessibles : Alex Kidd in Miracle World, Enduro Racer, Fantasy Zone, Quartet, Maze Hunter 3-D, Penguin Land, Secret Command et Woody Pop. Mais peut-être (sûrement !) faudra-t-il d’abord mettre la main sur les cartouches…

Parmi les nombreuses activités proposées par Lost Judgment, on retiendra le club de danse, et son jeu de rythme qui promet fun et fous rires, le jeu de skate, les courses de bikers, mais aussi les traditionnels casinos et bars à hôtesses…

Côté gameplay, on rappelle que la série Judgment est désormais vue comme la série de jeux d’action chez Ryu Ga Gotoku, tandis que Yakuza devrait conserver le mode tour par tour inauguré dans Like a Dragon. Lost Judgment possèdera donc cette facette beat’em up que les amateurs de la série connaissent bien.

On est évidemment très impatient de découvrir tout ça, et de trainer à nouveau dans Kamurocho, qu’on arpente maintenant depuis une quinzaine d’années ! Une rumeur indique qu’une démo pourrait bien arriver d’ici quelques jours… Dans tous les cas, Lost Judgment sort sur PlayStation 4 et 5, ainsi que sur Xbox One et Series X|S dans le monde entier le 24 septembre prochain.