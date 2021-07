Judgment – SEGA et une agence d’artiste en conflit, la serie en danger ?

Décidément, le succès ne fait pas tout… Si on ne manque pas d’exemples de séries discontinuées ou abandonnées faute de succès (ou de ventes suffisantes), de retours critiques désastreux, de scandales divers ou autres liquidations, il est bien plus rare de voir une série interrompue alors que le succès est au rendez-vous. Et pourtant, malgré la réponse positive du public, Judgment, le spin-off de Yakuza mis en boîte par SEGA, pourrait bien rencontrer lui aussi un funeste destin, la faute à un problème d’entente entre l’éditeur et l’agence artistique derrière Takuya Kimura.

Alors, c’est quoi le problème ? On vous retourne une ou deux questions : ça vous semble normal que la version PC du jeu ne soit toujours pas disponible alors que SEGA semble vouloir réunir Yakuza et ses spin-off sur ce support ? Vous ne trouvez pas étrange que l’éditeur annonce Lost Judgment sur PC avant de finalement revenir sur ce qu’il a dit (même si tout le monde fait des erreurs) ? La raison à tout ça serait un souci d’entente autour de Takayuki Yagami, ou plutôt au sujet de celui qui lui prête ses traits.

Cette version des faits nous est rapportée par le journal japonais Nikkan Taishu. Une source proche du dossier aurait affirmé que l’éditeur et l’agence artistique Johnny’s n’arriveraient pas à trouver de terrain d’entente afin de sortir le titre (et donc sa suite prochainement disponible) sur PC.

Ici, deux points de vue s’opposent. À droite, Johnny’s, agence réputée protectrice de ses produits artistes, a du mal à laisser l’un des visages les plus connus de l’archipel à une machine connectée sur le net, un support sur lequel une infinité d’outils de bidouillage est disponible. En face, SEGA a tout intérêt à ce que son jeu y sorte (surtout sur Steam). Pour l’éditeur, il est crucial que Judgment trouve sa place entre le plus de mains possible (pensez à vous les laver) pour devenir rentable et s’assurer un avenir. Dans le jargon, nous, on appelle ça une impasse.

Une situation pas terrible donc et un futur encore plus sombre en perspective pour Takayuki Yagami. En effet, si ce conflit ne devrait pas impacter la sortie de Lost Judgment (enfin, sauf pour l’éventualité d’une sortie PC, mais vous aviez compris), si un compromis n’est pas trouvé (et apparemment, les parties ne sont pas près de mettre de l’eau dans leur saké), SEGA mettrait purement et simplement un terme à sa série au grand dam de son acteur principal d’après les mêmes sources.

Seriez-vous triste si la série arrivait à son terme ? Pensez-vous qu’il est possible de poursuivre avec un autre héros ou de remplacer le personnage principal (en sortant une Director’s Cut (lol)) ? Il ne nous reste plus qu’à croiser les doigts et attendre des nouvelles d’un possible futur pour la série quand on jouera à Lost Judgment, titre prévu sur PlayStation 4 et 5 et consoles Xbox (One et Series) le 24 septembre.