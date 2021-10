Yakuza 8 annoncé, Ryu Ga Gotoku se restructure sans Toshihiro Nagoshi

L’information n’est pas une surprise, mais est désormais officielle : Toshihiro Nagoshi n’est plus à la tête des studios Ryu Ga Gotoku, qu’il avait fondés pour accompagner les jeux Yakuza (dont le titre original est… Ryu Ga Gotoku !).

Si le communiqué qu’il signe n’en dit rien, on sait que Nagoshi a été débauché par le chinois NetEase après que sa relation avec SEGA s’était un peu troublée. Le créateur ne part pas seul, et Daisuke Sato, autre vétéran des studios RGG, quitte aussi l’équipe et SEGA, sans mentionner de motif à ce départ.

Cependant, les studios continuent à exister sous la même bannière, avec une équipe restructurée. C’est Masayoshi Yokoyama, au centre sur la photo ci-dessus, qui prend la tête de l’équipe. L’homme ne vient pas de nulle part, et occupait déjà des postes à responsabilité dans le développement des jeux Yakuza : auteur sur la plupart des jeux de la franchise, il a aussi réalisé Yakuza 5 et occupé le poste de producteur sur différents numéros de la saga.

Dans le communiqué qui annonce son nouveau poste, Masayoshi Yokoyama rend hommage à Toshihiro Nagoshi, et fait part de sa volonté de continuer à faire de Ryu Ga Gotoku un grand studio.

Au passage, il annonce que la suite des aventure d’Ichiban Kasuga est d’ores et déjà en développement :

« Je ne vais pas vous demander « S’il vous plait, ayez confiance en nous ! ». Nous allons continuer à faire de notre mieux et laisser les jeux vous convaincre.

Et j’espère que vous suivrez et soutiendrez le travail à venir de Nagoshi et Sato, qui embarquent pour un nouveau voyage tout comme nous.

Nos prédécesseurs à Ryu Ga Gotoku ont transmis leur vision et leur savoir-faire à chacun des membres de l’équipe actuelle. Vous pouvez vous en rendre compte dans le récent Lost Judgment et vous le verrez dans la suite à venir de Yakuza: Like a Dragon qui poursuivra les aventures d’Ichiban Kasuga.

Le jeu est actuellement en développement (…) et que ce soit d’ici six mois ou un an, j’espère vous montrer un nouveau Ryu Ga Gotoku (le titre en V.O. de Yakuza, NDLR) par un nouveau Ryu Ga Gotoku Studio, qui sera différent, mais toujours le même.

Merci pour votre soutien sans faille. » – Masayoshi Yokoyama (traduit par la rédaction).

Il semblerait donc que nous n’aurons pas si longtemps à attendre pour découvrir ce que sera le futur des jeux Yakuza sans leur créateur, Toshihiro Nagoshi, même si les « 6 mois ou un an » de Masayoshi Yokoyama nous semblent particulièrement courts (Yakuza: Like a Dragon est sorti il y a moins d’un an…). En tant que grand amateur de la série, on reste un peu fébrile, mais on imagine que Nagoshi n’aura pas laissé « son bébé » sans être sur que son avenir serait assuré. En tous cas, on veut y croire !