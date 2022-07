PS Plus Essential – La fournée du mois d’Août est connue

Comme chaque dernier mercredi du mois, Sony s’apprête à lever le voile sur les jeux qui composeront le PS Plus Essential du mois d’Août. C’était sans compter sur Blibli-kun de chez Dealabs qui a, un nouvelle fois, pu nous fournir en avance les titres qui viendront se joindre à la fête à partir de mardi prochain. Le moins que l’on puisse dire, c’est que la proposition de cette seconde moitié d’été est plus qu’alléchante.

Tony Hawk Pro Skater 1+2 (PS4/PS5)

Les férus de la planche à roulette seront ravis d’apprendre que ces remakes de deux titres cultes de l’ère de la première Playstation feront partie des titres. Les deux versions, PS4 et PS5, sont ici proposées, de quoi permettre au plus grand nombre de tenter des figures extrêmes avant de salement retomber sur le sol ou atterrir comme un professionnel.

Yakuza : Like a Dragon (PS4/PS5)

Septième opus de la célèbre série des Yakuza, et véritable renouveau de la franchise, Yakuza: Like a Dragon vous met dans la peau d’Ichigan Kasuga. Sorti fraîchement de prison, notre héros devra redécouvrir une ville qui a beaucoup changé depuis son incarcération, avec tout le côté fun que promet un jeu estampillé Yakuza. Si vous avez déjà jouer aux précédents, ou si vous êtes curieux de découvrir la série, c’est le moment. De plus, le jeu dispose de sous-titres en français.

Little Nightmares (PS4)

Amoureux d’horreur et de plateformes, la petite pépite qu’est Little Nightmares saura vous faire frissonner autant qu’elle saura vous émerveiller. Aidez Six à s’échapper de l’Antre, un bateau habité par des créatures et personnages étranges, prêts à faire de vous leur prochain repas. Un jeu à faire absolument !

Ces trois titres seront disponibles pour les possesseurs du PS Plus, peu importe la formule, dès le mardi 2 Août 2022. Ce mois est plutôt riche, et il y en a un pour tous les goûts. Celui qui veut du fun se tournera plutôt vers Yakuza ou Tony Hawk, tandis que celui que le frisson appelle ira se ranger du côté de Little Nightmares. Reste à voir ce que nous proposerons les paliers Extra et Premium, dont la liste sera dévoilée plus tard.