PS Plus – Les jeux des paliers Extra et Premium de Juillet 2022

Les voilà, les nouveaux jeux des paliers Extra et Premium du PS Plus pour le mois de Juillet 2022 sont arrivés. Alors que les joueurs du niveau Essential ont pu jouir d’une nouvelle fournée avec en tête Crash Bandicoot 4: It’s About Time, nous nous demandions quand les paliers supérieurs accueilleraient leurs premiers ajouts. Dès aujourd’hui, une liste non-négligeable de titres vient se ranger aux côtés du déjà annoncé Stray afin de garnir un peu plus la bibliothèque du service de Sony.

Ce que l’on peut dire en voyant les jeux proposés, c’est que les assassins à capuche de chez Ubisoft sont omniprésents. On notera également la présence de Final Fantasy VII Remake dans sa version Intergrade (uniquement sur PS5) ou encore de deux nouveaux jeux rétros : No Heroes Allowed! (PSP) et LocoRoco Midnight Carnival (PSP). Bon, vous voulez la liste complète ?

Assassin’s Creed Unity (PS4)

Assassin’s Creed IV Black Flag (PS4)

Assassin’s Creed Rogue Remastered (PS4)

Assassin’s Creed Freedom Cry (PS4)

Assassin’s Creed: The Ezio Collection (PS4)

Final Fantasy VII Remake Intergrade (PS5)

Jumanji : Le jeu vidéo (PS4)

L’Âge de Glace : La folle aventure de Scrat ! (PS4)

La Pat’ Patrouille part en mission ! (PS4)

Marvel’s Avengers (PS4, PS5)

ReadySet Heroes (PS4)

Saints Row IV: Re-Elected (PS4)

Saints Row Gat out of Hell (PS4)

Spirit of the North: Enhanced Edition (PS5)

Stray (PS4, PS5)

No Heroes Allowed! (PSP)

LocoRoco Midnight Carnival (PSP)

L’ajout de Juillet est plutôt conséquent. On regrettera cependant une trop faible diversité dans le choix des titres proposés, si bien que c’est la sortie simultanée du très attendu Stray qui semble animer les foules. La présence de plusieurs portages et remasters n’aide pas à rendre cette liste plus attrayante. Quant aux ajouts de jeux rétros pour les abonnés Premium, ils ne permettront certainement pas à ceux n’ayant pas franchi le pas à se décider.

Même si ce mois de Juillet se montre dans une moyenne basse de ce que peut proposer un tel service, il est à rappeler que le nouveau PS Plus de Sony n’est lancé que depuis le 23 Juin dernier. Nul doute qu’il se bonifiera avec le temps, et il y a fort à parier que, comme pour son cousin de chez Microsoft, le service aura des mois creux et d’autres bien remplis.