PS Plus Essential – Les jeux de Juillet 2022 annoncés avant l’heure

Alors que tous les regards sont tournés vers la refonte du service de Sony, il ne faut pas oublier que même les détenteurs de la version Essential du programme PS Plus auront accès à trois jeux gratuits chaque mois, comme d’habitude. Et aujourd’hui, avant même l’annonce de Playstation, Blibli-kun de chez Dealabs nous donne la liste de ceux qui nous attendent pour le mois de Juillet 2022.

Crash Bandicoot 4 : It’s About Time (PS4/PS5)

Crash Bandicoot est de retour dans une aventure qui fait suite à Crash Bandicoot 3 : Warped sorti en 1999. On y retrouve le marsupial dans une histoire de voyage entre les dimensions et le temps dans un feeling old-school qui fait du bien à la mémoire. Plusieurs personnages jouables, des niveaux à l’ancienne saupoudrés de nouvelles mécaniques, difficulté au rendez-vous : Crash Bandicoot 4 est un incontournable pour les amoureux de plateformes.

Dark Pictures Anthology : Man of Medan (PS4)

Ceux qui avaient aimé Until Dawn lors de sa sortie ne seront pas surpris d’apprendre que ce jeu, également réalisé par Supermassive Games, reste dans la droite lignée du précédent en apportant une toute nouvelle histoire et de nouveaux personnages. Premier volet de la Dark Pictures Anthology, une série de jeux horrifiques pouvant chacun être fait individuellement, Man of Medan est un jeu narratif qui saura vous faire frissonner, seul ou à deux.

Arcadegeddon (PS4/PS5)

Amoureux du shoot, de la coopération et de la compétition, vous risquez d’aimer Arcadegeddon. Ce jeu permet de jouer à quatre joueurs en affrontant des vagues d’ennemis dans des environnements variés, mais dispose également d’une composante PvP, permettant à qui le souhaite d’aller titiller l’égo de ses amis. Annoncé en Juillet 2021, le jeu se retrouve déjà dans le programme PS Plus, de quoi vous faire votre propre avis à moindres frais.

Ces trois titres seront disponibles pour les possesseurs du PS Plus, peu importe la formule, dès le mardi 5 Juillet 2022. Ce mois semble donc être un bon cru pour le service de Sony. Les abonnés Essential auront de quoi se mettre sous la dent, alors que les détenteurs d’une souscription Extra ou Premium pourront ajouter trois titres de plus à un catalogue qu’ils auront déjà du mal à explorer dans son entièreté. Une question reste pourtant en suspens : est-ce que les catalogues Extra et Premium recevront également du nouveau contenu et, surtout, à quelle fréquence ?