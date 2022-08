PS Plus Essential – A quoi s’attendre pour Septembre ?

Réglé comme une horloge, celui qui se cache derrière le pseudo Billbil-kun est encore une fois venu publier sur le site Deallabs le programme PS Plus Essential du mois de septembre. Si il nous faut encore à ce stade considérer cette info comme une rumeur, et ce jusque la confirmation de Sony, pas une seule fois les infos de Billbil-kun n’ont été contredites… Voici donc les jeux que les abonnés PS Plus aux marches Essential et supérieures pourront télécharger ce mois de rentrée scolaire :

Need For Speed Heat (PS4)

C’est le « gros » jeu du mois (et on est d’accord que ce n’est pas si impressionnant…). Need For Speed Heat avait la lourde mission de faire revenir la licence NFS sur le devant de la scène, épaulé par des fonctionnalité telles que son cycle jour/ nuit, une météo dynamique et un scénario basé sur l’affrontement du gendarme et du voleur… Malgré quelques ratés, le jeu nous avait plutôt convaincu à sa sortie, comme vous pourrez le relire dans notre test…

Granblue Fantasy : Versus (PS4)

L’univers des jeux mobiles Granblue Fantasy a été confié à Arc System Works pour en faire ce que le studio fait de mieux : un versus fighting. Résultat, un jeu qui là encore nous avait convaincu lors de sa sortie, se détachant du lot notamment grâce à un mode RPG qui permettra de profiter du titre même en solo.

TOEM (PS5)

Souvenez-vous, il y a quelques mois, le jeu vidéo était pris d’une drôle de mode : la photographie comme élément central de gameplay. On pense ainsi à Pokémon Snap, The Good Life, A Wildlife Adventure, Beasts of Maravilla Island et même Lost Judgment, le spin off de Yakuza, qui proposait des missions basés sur la photo… C’est à ce genre un peu particulier qu’appartient TOEM, le jeu PS5 du mois.

Pas une mauvais pioche dans l’ensemble, mais un mois qui manque quand même de vrai gros produit d’appel. On voit que Sony en a fini avec l’opération séduction des débuts de la nouvelle formule PS Plus, et revient à des proposition plus routinières… Et comme chaque mois, on attend de voir si les catalogues des marches supérieures (Extra et Premium) évolueront eux aussi un peu au cours du mois ?