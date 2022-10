PS Plus – Les jeux Extra et Premium d’octobre 2022

Abonnés Extra et Premium du PS Plus, soyez heureux d’apprendre que la fournée de ce mois d’octobre 2022 vient tout juste d’être annoncée. Si le mois dernier avait faire la part belle au rétro et à une proposition très Ubisoft, ce mois-ci lorgne plutôt du côté du RPG nippon, et plus particulièrement la licence Dragon Quest.

On retrouve donc Dragon Quest XI S, les deux opus de Dragon Quest Builders ou encore les deux épisodes du spin-off en mode Warriors que sont les Dragon Quest Heroes. N’oublions pas la fournée venue tout droit d’Ubisoft avec Assassin’s Creed Odyssey, Syndicate ou encore les trois expériences en 2D : Chronicles China, Russia et India. Et pour saupoudrer tout ça, un petit Grand Theft Auto Vice City dans sa version remastérisée.

Pour le rétro, c’est plutôt la PS3 qui est mise à l’honneur. On retrouve Yakuza 3, 4 et 5 dans leur version remasterisée, comme convenu, mais également Castlevania: Lords of Shadow ou encore l’excellent Limbo. Un mois plutôt honnête, dans lequel on aurait pourtant aimé retrouver quelques jeux de la première console de Sony.

Liste complète des jeux Extra et Premium du PS Plus (octobre 2022)

Extra

Grand Theft Auto: Vice City – The Definitive Edition (PS4/PS5)

Dragon Quest XI S: Les Combattants de la destinée – Definitive Edition (PS4)

Dragon Quest Builders (PS4)

Dragon Quest Builders 2 (PS4)

Dragon Quest Heroes: The World Tree’s Woe and the Blight Below (PS4)

Dragon Quest Heroes II: Explorer’s Edition (PS4)

Inside (PS4)

The Medium (PS5)

Naruto to Boruto: Shinobi Striker (PS4)

Assassin’s Creed Odyssey (PS4)

Assassin’s Creed Chronicles: China (PS4)

Assassin’s Creed Chronicles: India (PS4)

Assassin’s Creed Chronicles: Russia (PS4)

Assassin’s Creed III Remastered (PS4)

Assassin’s Creed Syndicate (PS4)

Hohokum (PS4)

Premium

Yakuza 3 Remastered (PS4)

Yakuza 4 Remastered (PS4)

Yakuza 5 Remastered (PS4)

Limbo (PS3)

Ultra Street Fighter IV (PS3)

Castlevania: Lords of Shadow (PS3)

Everyday Shooter (PS3)

Tous ces jeux seront disponibles pour les abonnés Extra et Premium dès le mardi 18 octobre. Ce mois semble se positionner dans la moyenne. Ni excellent, ni très mauvais, chacun devrait pouvoir y trouver son compte, ne serait-ce que pour passer le temps ou s’essayer à des genres et des licences cultes du jeu vidéo.