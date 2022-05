Ubisoft + intégré au PS Plus ? Pas si vite !

Parfois, on entend ce qu’on a envie d’entendre. La même info, à peu de choses près, avait été déformée il y a quelques semaines alors qu’Ubisoft avait annoncé l’arrivée de son service de jeu à la demande, Ubisoft +, sur Xbox (voir notre article). Sur les consoles, donc, pas sur le Game Pass. Et il faudra toujours payer son abonnement pour y accéder.

C’est un peu la même chose aujourd’hui : non, l’abonnement PS Plus ne donnera pas accès au service Ubisoft +. L’annonce concerne la possibilité de s’abonner et d’accéder au service Ubi directement depuis sa PlayStation (l’offre n’existe aujourd’hui que via un PC).

Par contre, et ce n’est pas inintéressant, Ubisoft propose aux abonnés PS Plus une sorte d’échantillon « gratuit » à travers la sélection Ubisoft + Classics. Ce sont tout de même 27 jeux qui intègrent ainsi le service de jeux à la demande de Sony pour les abonnées Extra et Premium. Voici les titres des 27 jeux en question :

Assassin’s Creed Valhalla

For Honor

The Crew 2

Child of Light

Eagle Flight

Far Cry 3 : Blood Dragon

Far Cry 3

Far Cry 4

Legendary Fishing

Risk: Urban Assault

South Park : L’Annale du Destin

South Park : Le Bâton de la Vérité

Space Junkies

Star Trek: Bridge Crew

Starlink : Battle for Atlas

Steep

The Crew

Tom Clancy’s The Division

Trackmania Turbo

Transference

Trials Fusion

Trials of the Blood Dragon Game

Trials Rising

Soldats Inconnus : Mémoires de la Grande Guerre

Watch Dogs

Werewolves Within

Zombi

Une sélection un peu vieillotte, toutefois conduite par Assassin’s Creed Valhalla, ici véritable produit d’appel, et qui devrait monter à 50 jeux d’ici la fin de l’année.

Ubisoft +, la version complète, devrait quant à elle arriver sur les consoles PlayStation et Xbox d’ici quelques semaines. En attendant, le service est disponible sur PC, et propose une centaine de jeux signés Ubi, incluant les nouveautés « day one », pour 15€ par mois.