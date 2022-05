PS Plus et PS Now – Dernier line up avant la fusion !

PS Plus

Dernier tour de piste pour le PS Plus, dont la nouvelle formule se déploiera dès le mois prochain – la date du 22 juin a été avancée pour l’Europe. La sélection du mois ne semble pas particulièrement célébrer le moment, mais propose quand même un jeu AAA assez récent : FIFA 22.

Certes, la grande majorité des fans possèdera déjà le jeu, et les autres ne seront pas forcément intéressés, mais il reste peut-être au milieu quelques indécis pour qui la proposition sera une bonne opportunité de découvrir le ballon rond vidéoludique, ou de mettre à jour leur mouture 2021 ! À noter tout de même qu’un pack exclusif FUT comprenant 11 joueurs noté 82 ou plus est également offert ce mois-ci aux abonnés, et que FIFA 22 sera téléchargeable en version PS4 ou en version PS5 si vous possédez la dernière machine Sony.

Deux autres titres à la couleur plus indé accompagne le jeu de foot pour cette sélection PS Plus du mois de mai 2022, il s’agit de Tribes of Midgard et de Curse of the Dead God. Le premier est un Action-RPG situé quelque part dans la mythologie nordique, et le second un Rogue-like. Tout deux sont mise en scène façon top-down, affichent une direction artistique très comic-book, et rappelleront de loin un certain Hades. Ces trois titres sont téléchargeables dès aujourd’hui et jusqu’au 6 juin prochain.

PS Now

Même constat pour le PS Now, dont le nom disparaîtra dans quelques semaines. Les jeux ci-dessous sont donc très probablement les tous derniers ajouts au catalogue sous ce nom.

Les jeux qui rejoignent le catalogue dès aujourd’hui sont Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4, le classique Soulcalibur VI, et notre coup de coeur Blasphemous. Inutile de présenter le ninja préféré des amateurs de manga et d’animes, ni le classique du VS fighting qu’est Soulcalibur.On s’arrêtera néanmoins une petite minute sur Blasphemous, un platformer 2D avec des mécaniques de Souls-like (si, si !), et une direction artistique aussi magnifique que dérangeante. Un titre vraiment à part et à découvrir si vous étiez passés à côté lors de sa sortie.

Va-t-il y avoir un programme PS Plus et PS Now au début du mois prochain ? Ou devrons-nous patienter jusqu’au 22 juin pour profiter de la nouvelle formule ? Suspens pour encore quelques semaines…