Xbox Series S – La console ralentirait toute la gen’ ?

Proposer une console current gen’ « light » à moins de 300€ permettant de faire tourner tous les titres de la génération en échange de quelques concessions techniques (pas de lecteur optique, ni de 4k…), c’est l’idée derrière la Xbox Series S, bien plus abordable que sa grande sœur la Series X. Et à 60% seulement du prix d’une Series X, la proposition se tient. Cependant, le petite machine est aujourd’hui accusée de freiner toute l’industrie !

Tout est parti des annonces qui ont précédé la sortie de Gotham Knights : ce dernier ne supporte pas le 60 FPS. Les développeurs ont expliqué ce manque par les exigences du mode multijoueur, qui rendent difficile l’intégration d’un mode « performance ».

Mais rapidement, une petite musique s’est fait entendre : la véritable coupable serait la Xbox Series S, moins véloce que ses camarades Series X et PS5. Pour rendre le jeu compatible avec la machine, il fallait le brider. Une cabale anti-Series S est alors née, certains développeurs s’élevant contre la contrainte imposée par Microsoft de rendre les jeux disponibles « day one » sur la console d’entrée de gamme. En effet, si un studio souhaite sortir un jeu sur Xbox Series X, alors Microsoft impose que ce dernier tourne aussi sur Xbox Series S.

Ainsi, on a pu lire des tweets (aujourd’hui « protégés ») de Ian McClure, de chez Bossa Studio (Surgeon Simulator), qui déclarait que « si on en entend autant parler aujourd’hui, c’est parce que de nombreux développeurs ont essayé durant l’année de faire tomber l’obligation de compatibilité avec la Series S au lancement d’un jeu. Les studios ont connu tout un cycle de développement où la Series S a été le caillou dans leur chaussure, et maintenant qu’on développe des jeux exclusivement pour les nouvelles consoles, les équipes ne veulent pas revivre la situation. »

Un avis partagé par Lee Devonald, de chez Rocksteady, dans une série de tweets repérée par Gamerant.com et depuis supprimée :

Un procès peut-être un peu rapide, comme le note le journaliste spécialisé Jeff Gerstmann :

The whole “Series S is holding back next-gen games” argument seems really broken to me. Most of these games also come to PC and already have to cover a wide variety of configs. Like go look at the Steam Hardware Survey sometime. Lots of older stuff with significant percentages.

— Jeff Gerstmann (@jeffgerstmann) October 20, 2022