Une PS5 avec lecteur de disques amovible serait dans les tuyaux

Cela n’a échappé à personne, l’offre PlayStation 5 est constituée de deux modèles de machines, une PS5 dite « classique », avec un lecteur de Blu-ray, et l’autre dite « Digital Edition » (ou édition numérique, dans la langue de Wejdene), sans lecteur optique. Mais plus discrètement, chacun de ces deux modèles de machine a déjà connu trois versions différentes depuis sa sortie. Rien de vraiment capital, et rien qui ne se voit ni à l’œil nu, ni manette en main : le fonctionnement des trois références est exactement le même ; la différence se situant probablement au niveau d’une optimisation des matériaux par Sony.

Mais cela pourrait changer d’ici quelques mois, avec l’arrivée en rayon (nous avons barré, car à bien y réfléchir, la PS5 n’est jamais arrivée en rayon…) d’un nouveau modèle de console. C’est le site insider-gaming.com qui aurait obtenu l’information d’une source interne à Sony : le constructeur s’apprêterait à sortir un modèle de PlayStation 5 pourvu d’un lecteur de disques amovible. Autrement dit, fini le choix entre les PS5 « Classique » ou « Digital Edition » : on passera de l’une à l’autre en branchant/ débranchant le lecteur !

Toujours d’après insider-gaming.com, la console serait vendue soit en bundle avec ce lecteur amovible, soit sans, et le lecteur serait vendu aussi comme accessoire, à part. Cette nouvelle gamme remplacerait complètement les deux modèles de la gamme actuelle. Cela permettrait de démarrer avec une console type « Digital Edition » (moins chère), et de l’upgrader ensuite si besoin.

Question design, rien ne devrait changer, puisque la source d’insider-gaming.com assure qu’une fois connecté, le lecteur Blu-ray ne laisserait pas apparaître qu’il est amovible. À part nous permettre d’acheter notre console en plusieurs fois pour des raisons budgétaires (et avec l’augmentation du prix de la machine au milieu de toutes les autres augmentations, c’est déjà quelque chose), on ne voit pas bien la finalité de la chose. À Sony de nous convaincre du bien-fondé de son idée à la sortie de cette nouvelle PS5, que la rumeur annonce pour 2023.