PS5 en chute libre, résultats décevants pour Xbox, mais le marché continue sa croissance

Alors que les entreprises de jeux vidéo rendent peu à peu leurs résultats publics, les analystes font le point sur l’année fiscale écoulée, et les chiffres sont souvent surprenants.

Ainsi, on apprend que si Microsoft se porte particulièrement bien (+12% par rapport à l’année précédente), sa branche gaming est, elle, en retrait, puisque les résultats de l’année font apparaître une baisse de 7%. Un résultat décevant quand on lit un peu partout que sur cette génération de consoles, le constructeur américain a particulièrement bien abordé son virage.

Mais voilà : l’absence de grosse locomotive third party, conjuguée à des performances en demi-teintes pour un Halo Infinite qui portait une grosse partie des résultats de l’année sur ses épaules, ont conduit à cette baisse à la fois de résultats financiers, mais aussi « d’engagement » (les joueurs ont moins joué).

Pourtant, le Game Pass, lui, se porte bien, avec des abonnements qui continuent d’augmenter, même si Microsoft n’a communiqué aucun chiffre quant à cette augmentation. Le constructeur américain souligne aussi par la voix de son PDG, Satya Nadella, que les Xbox Series X se sont vendues plus que les PlayStation 5 pour le troisième trimestre consécutif.

Et en effet, question hardware, l’année n’est pas des plus faciles pour PlayStation non plus, qui voit les ventes de PS5 s’écrouler, avec –44% par rapport à l’année dernière, quasiment moitié moins.

Bien entendu, tous ces chiffres sont à tempérer avec la prise en compte de la situation industrielle qui reste très perturbée. Avec de nombreux reports encore (Gotham Knights, ou tout récemment Gollum), très peu de jeux AAA sont sortis cette année – une toute petite dizaine, tout au plus – et certains ont connu un lancement compliqué (Gran Turismo 7, Battlefield 2042…). Et surtout, le nouveau confinement imposé à la Chine n’a pas arrangé les problèmes d’approvisionnement, et on ne trouve toujours pas de consoles en magasin ! Les chiffres de vente de machines ne reflètent donc que les capacités de livraison des fabricants, et non pas l’amour ou le désamour des joueurs pour telle ou telle marque.

De façon générale, le secteur, dominé par le jeu mobile, se porte toujours aussi bien, et certains analystes voient l’année se terminer une nouvelle fois sous le signe de la croissance. Après quelques années portées par des événements ponctuels comme le confinement mondial, qui a évidemment profité au jeu vidéo, ou l’arrivée de la nouvelle génération, qui provoque une renouvellement du matériel et donc des dépenses exceptionnelles, conserver une situation de croissance fait dire à l’analyste Newzoo que le marché du jeu vidéo serait « immunisé contre la récession » !

Reste que nous, joueurs et consommateurs, attendons tout de même avec impatience un retour à la normale, avec des consoles en magasins et des sorties effectives de jeux !