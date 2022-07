Polium One – La première console NFT ?

Nous vous l’avions annoncé en début d’année : « 2022 sera sous le signe des NFT dans le jeu vidéo ». Bon nombres d’acteurs de l’industrie se positionnent sur ce marché, perçu comme prochaine révolution dans le jeu vidéo. Si certaines ont fait marche arrière face aux nombreuses réactions des joueurs qui ne souhaitent pas accepter facilement cet outil de spéculation s’installent dans l’univers vidéoludique, d’autres sont plus téméraires à l’image de la société Polium qui a annoncé sa console « Polium One ».

Présentée comme la première console Web3, Polium One est une console utilisant les blockchains. Très brièvement, le Web3 (ou Web 3.0) fait référence à une troisième génération d’internet où les services et diverses plateformes en ligne passent à un modèle basé sur les blockchains et les cryptomonnaies. Si vous voulez en savoir plus à ce propos, nous vous proposons de lire cet article qui synthétise le propos.

Bien évidemment, Polium One proposera d’intégrer les cryptomonnaies et les NFT via l’instauration d’une fonction « portefeuille ». La console s’accompagne d’une manette avec un lecteur d’empreintes afin de garantir un niveau de sécurité optimal. Imaginez-vous en train de jouer entre amis, de looter des NFT d’armes légendaires dans des donjons et de les revendre quand leur court est au plus haut… Vous arrivez à visualiser ce quotidien idéal et futuriste des joueurs Play-To-Earn ?

Et comme ce n’est toujours pas assez, la console ne sera accessible à la précommande que pour les personnes qui se procureront le « Polium Pass ». Ce n’est rien d’autre qu’un NFT disponible en 10 000 exemplaires, ça sent bon l’arnaque. La console est prévue pour l’automne 2024 pour ces petits chanceux, et 2025 pour les autres si le projet n’est pas annulé d’ici là.

Cerise sur le gâteau, aucun jeu de lancement n’a été évoqué, sûrement encore trop tôt pour en parler puisque l’entreprise déclare être actuellement en pourparlers avec différents développeurs sans toutefois les évoquer… Le projet semble peu fiable, d’autant plus que Polium vise des performances irréalistes : un rendu en 8K et un framerate de 120 fps ? Même la PS5 et la Xbox Series X n’arrivent pas à ce niveau de performances, arrivant à offrir à leurs joueurs de la 4K à 60 fps.

Cette annonce n’a pas forcément été très bien accueillie, comme on peut se douter au vu des réticences grandissantes des joueurs d’autant plus que Polium semble avoir fait ses courses chez les autres constructeurs : un logo similaire à la gamecube par-ci, une fonctionnalité « TouchID » par-là. L’entreprise a réagi suite aux nombreuses critiques et avoir perçu de « la peur, de l’incertitude et du doute » avec un joli communiqué qui indique tout simplement que le public ne comprend pas le projet.

« Nous avons perçu de la peur, de l’incertitude et du doute ainsi que des critiques concernant notre capacité à exécuter ce projet. Pour clarifier, nous sommes quatre à construire le prototype fonctionnel de la console et de la manette. Nous avons de l’expérience dans le développement matériel et logiciel […] Nous devrions avoir un prototype fonctionnel d’ici novembre ou avant. Nous montrerons le prototype en direct sur YouTube ou demanderons à un influenceur de confiance de vous montrer tout cela. Le prototype prouvera que la console peut exécuter des jeux qui se trouvent sur différentes blockchains et construits avec différents langages de programmation. Nous n’accepterons aucune précommande/financement tant que nous n’aurons pas montré le prototype et si la communauté est intéressée. »

Un message qui annonce la couleur, puisque l’entreprise souhaite nous rassurer en nous expliquant que tout va bien grâce à quelques présentations de machine sur YouTube ou par des influenceurs qui sont, bien sûr, connus pour leur neutralité.. Nous ne pouvons que vous conseiller de redoubler de vigilance face à de tels projets.