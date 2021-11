Halo Infinite – Le jeu passe enfin Gold

Halo Infinite est sans conteste l’une des plus exclusivités Microsoft les plus attendues de ces dernières années. Après avoir joué avec nos nerfs à plusieurs reprises, accumulant retards et reports, le prochain FPS de 343 Industries officalise son passage en version Gold. Une grande nouvelle qui ravira les fans de la licence qui ont dû prendre leur mal en patience après un retard d’un an sur la date initialement prévue par le studio. Une annonce qui met fin aux inquiétudes des joueurs qui craignaient un énième report.

Ainsi, les joueurs pourront profiter de la campagne dès le 8 décembre prochain, ce qui semble logique au vue de la récente actualité tournant autour du jeu. Halo Infinite a laissé le public plus que septique concernant son gameplay depuis sa présentation en août 2020 qui avait fortement déplu aux joueurs, entrainant un premier report. Un report salutaire qui a permis de retravailler le jeu permettant à ce dernier d’être bien mieux réceptionné lors des présentations suivantes.

Mais c’est le 15 novembre dernier que la hype autour du jeu a atteint son paroxysme, avec l’annonce surprise d’une bêta ouverte multijoueur. Le résultat est là, les joueurs sont plus impatients que jamais concernant la sortie du jeu, et ceux malgré les divers contenus absents au démarrage. Car il ne faut pas l’oublier, afin de limiter aux possibles l’attente des joueurs, 343 industries a décidé de limiter le contenu présent au lancement, le reste arrivant au cours de l’année suivante.

Ainsi, il ne faudra pas compter sur la possibilité de faire la campagne en mode coopérative au lancement d’Halo Infinite, aspect pourtant très apprécié par les joueurs, même constat pour le mode Forge qui arrivera encore plus tard dans l’année. Si cette information était déjà connue bien avant son passage en Gold, les récents évènements ont poussé les développeurs à repousser la sortie des différentes saisons du jeu, et donc par la même occasion l’arrivée des deux modes.

Alors que les saisons 2 et 3 devaient normalement arriver pour le mois de mars et de juin 2022, ces derniers se voient maintenant décaler au mois de mai et d’août 2022. Si trois mois d’intervalle entre chaque mode pouvaient déjà paraître longs, il n’est normal que certains joueurs grincent des dents en apprenant que la coopération ne sera disponible que six mois après le lancement du jeu. En espérant qu’Halo Infinite arrive à conserver ses joueurs le temps de voir tous ses modes débarquer.