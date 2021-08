Halo Infinite – La liste des armes révélées pour partir en guerre

Plusieurs années s’étant écoulées depuis la parution du dernier opus majeur d’Halo. Le moment est donc venu de penser à l’avenir de la franchise. La célèbre série de jeux de tir à la première personne de Microsoft est sur le point de faire peau neuve, et le développement du prochain volet nommé Halo Infinite est déjà bien entamé, pour ne pas dire finalisé.

La séquence de démonstration d’Halo Infinite, montrée lors de l’événement Xbox Series X de juillet dernier, était pleine de révélations. Tout d’abord, le jeu se déroulera dans un monde ouvert, avec des retours aux sources pour l’exploration. Les joueurs disposeront d’ailleurs d’une carte complète pour la navigation. Ils auront également la possibilité de choisir les missions à jouer en fonction de ce qui était affiché sur l’écran de la carte, bien qu’il soit probable qu’il y aura toujours une progression linéaire de l’histoire principale.

De nouvelles armes ont été présentées, notamment un fusil à pompe appelé Bulldog, ainsi que deux armes à plasma à tir en rafale des Parias et une arme à feu de type revolver.

Des membres du studio ont expliqué que l’objectif global d’Halo Infinite est de faire en sorte que chaque arme remplisse un rôle spécifique et donne au joueur des avantages forts et uniques en combat. Néanmoins, les développeurs équilibrent soigneusement ces éléments afin que rien ne semble surpuissants et que les joueurs aient une chance équitable contre leurs adversaires, quelle que soit l’arme.

Et comme cette nouvelle instance d’Halo présente aussi un mode multijoueur accessible à tous et nécessite donc une connexion à Internet, il est bon d’utiliser un VPN pour préserver votre vie privée et votre sécurité. Si vous voulez savoir pourquoi vous devriez utiliser un VPN pendant votre session de jeu, vous serez surpris d’apprendre que de nombreux fournisseurs d’accès à Internet (FAI) limitent ou ralentissent la bande passante pour une raison ou une autre, surtout s’ils remarquent un pic dans votre utilisation d’Internet. C’est pourquoi un VPN peut vous aider à éviter la limitation des débits en cryptant vos données, ce qui rendra plus difficile pour votre FAI de savoir si vous jouez ou si vous surfez simplement sur Internet. Et cela vous permettra de profiter beaucoup mieux de votre expérience de jeu.

La révélation du gameplay d’Halo Infinite a mis en évidence les armes et il y a certaines choses à savoir sur celles-ci pour pouvoir en tirer le meilleur parti.

Les joueurs de longue date seront ravis de retrouver l’une des armes les plus mémorables du jeu, le fusil d’assaut de la série MA (MA3/MA5) . Les armes de la série MA sont plutôt lourdes, bien qu’elles soient faciles à nettoyer et à utiliser. Elles sont capables de fonctionner dans une variété de scénarios de combat à courte et moyenne portée.

Une autre arme qui avait été vue est l’une des armes à feu de l’infanterie du Covenant, qui est plus connue sous le nom de Pistolet à Plasma. Bien que peu puissante à elle seule, cette arme a une grande variété de fonctions différentes.

Les joueurs seront heureux de découvrir une nouvelle version du fusil à pompe classique de Halo avec le CQS48 Bulldog, un fusil de combat à pompe qui dispose de 7 munitions prêtes à l’emploi. L’arme peut être utilisée rapidement, avec une cadence de tir bien plus élevée que les fusils à pompe précédents de la franchise, au prix d’un recul vertical plus important lors des tirs rapides.

Une autre arme nouvellement introduite est le Ravager, une arme en service chez les Parias, capable de lancer du plasma et dotée d’une lame à son extrémité. Le plasma du Ravager forme un arc après avoir été tiré, et si le joueur tire continuellement sans attendre, le Ravager devra être ventilé pour pouvoir être réutilisé.

Une autre arme en service chez les Parias semble être le Mangler, qui a une capacité de 8 cartouches stockées dans son cylindre. Bien qu’elle soit à tir lent, les joueurs seront intéressés de savoir qu’elle fait beaucoup de dégâts.

L’arme suivante, qui est une variante de la carabine Type-51 vue dans les jeux précédents, est la carabine à impulsion avec une charge de 100%. Ce fusil d’assaut, doté de propriétés de plasma et de rafale, tire en rafales de quatre coups qui traquent les ennemis et dépouille facilement leurs boucliers. Si elle est utilisée en continu, la carabine à impulsion surchauffe, mais le joueur peut la purger avant qu’elle ne devienne inutilisable.

De plus, beaucoup savent déjà qu’il existe une procédure à suivre peu pratique dans tous les jeux Halo lorsqu’un joueur souhaite remettre un fusil de sniper ou un lance-roquettes à un coéquipier. Il est nécessaire de chercher une autre arme sur le sol qui peut être échangée contre celle qui se trouve dans les mains du joueur. Malheureusement, s’il n’y a rien à proximité, l’équipe peut se retrouver coincée avec ce qu’elle a. Cependant, cela prendra fin dans Halo Infinite car un bouton “déposer une arme” a été intégré pour faciliter les choses.

Bien entendu, il est beaucoup trop tôt pour dire comment les armes seront manipulées, lesquelles seront les meilleures et quels modes de tir alternatifs sont à prévoir, mais si vous êtes un fan de la série, beaucoup de ces armes vous seront familières. Les détails sur Halo Infinite sont pour l’instant limités, et chaque information est précieuse. Fort heureusement, comme le lancement du jeu approche, des informations supplémentaires sont susceptibles de sortir à tout moment pour combler l’attente des joueurs.