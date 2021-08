Halo Infinite – Une version charcutée dès son lancement

Alors qu’Halo Infinite est toujours prévu pour cette fin d’année, les mauvaises nouvelles continuent de s’enchaîner pour ce free-to-play de Microsoft. En effet, suite à un premier report en fin d’année dernière dû à de mauvais retours des joueurs, et plusieurs mois d’attente supplémentaires pour les fans afin de s’essayer à une bêta fermée, ces derniers vont maintenant faire avec une version au rabais en matière de contenu au lancement du jeu. Une annonce qui en inquiète plus d’un par rapport à la viabilité du jeu à sa sortie.

En effet, malgré plusieurs mois supplémentaires de développement, le studio 343 Industries vient d’annoncer que plusieurs modes seraient absents durant les premiers mois du jeu. Les joueurs n’auront donc pas le plaisir de profiter de la campagne en mode coopération à son lancement ni du mode Forge. En cause, des difficultés liées à la complexité du développement de la campagne en coopération et de tout ce qui en résulte.

“Malheureusement, alors que nous concentrons l’équipe pour la phase finale, et que nous nous soucions vraiment de la qualité de l’expérience pour le lancement, nous avons pris la décision très difficile de retarder le lancement de la campagne coopérative. Et nous avons également pris la décision difficile de retarder le déploiement de Forge après le lancement.”

Toutefois, un planning de sortie nous a déjà été transmis pour savoir à partir de quand la coopération et le mode Forge seront disponibles sur Halo Infinite. Ainsi, le premier mode sortira avec la saison 2 tandis que la Forge ne sera disponible qu’avec la saison 3. Sachant que chaque saison devra normalement durer trois mois, il faudra patienter six mois après le lancement du jeu pour profiter de la possibilité de créer ses propres modes et cartes.

Mais bien que le contenu de départ soit amoindri, les développeurs confirment une nouvelle fois leur volonté de sortir Halo Infinite pour les fêtes de fin d’année sur les consoles de Microsoft et sur PC, sans pour autant donner une date de sortie précise.