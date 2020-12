Halo Infinite – Vers une sortie au printemps prochain ?

Halo Infinite devait, il y a une éternité maintenant, accompagner les sorties des nouvelles Xbox Series X|S, et leur servir de killer app. C’était LE titre présenté avant même les consoles. Cependant, gros couac lors de la première présentation de gameplay : le titre ne répondait absolument pas aux critères qu’on était en droit d’attendre pour un jeu flagship next-gen.

Les joueurs ne se sont pas fait prier pour railler le jeu, dont on a rapidement tiré des mèmes moqueurs… Quelques jours plus tard, 343 Industries, responsable du développement de ce Halo Infinite, annonçait que le COVID avait trop pesé sur son organisation et sur le travail de ses équipes : le jeu était repoussé et ne serait pas disponible au lancement des nouvelles Xbox.

Les retours négatifs des fans suite aux premières images ont-ils pesé dans cette décision ? On ne le saura réellement jamais, même si le timing nous donne une petite idée. Et depuis, on n’avait aucune nouvelle du titre…

Jusqu’à ce week-end, et une interview de Bruce Thomas, acteur motion-capture sur Call of Duty Black Ops, repérée par un utilisateur de Reddit. Venu parler de COD, l’acteur, qui joue également le rôle de Master Chief pour la motion capture de Halo Infinite, a discrètement glissé un indice sur l’état d’avancement de Halo Infinite. Ainsi, selon lui, le jeu devrait pouvoir sortir au printemps prochain.

« As far as I know, it’s in the can, ready to go for next spring »

(Pour ce que j’en sais, c’est dans la boite, prêt à sortir au printemps prochain).

Dans quel état ? C’est un autre problème… Peut-être aura-t-on plus d’informations lors des Game Awards, où Microsoft devrait annoncer “quelque chose d’important ” ?