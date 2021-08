Halo Infinite – Retour sur le système d’expérience du multijoueur

Le flot d’informations sur Halo Infinite continue à déferler sur les joueurs suite à la Gamescom. Après être revenus une fois de plus sur son multijoueur durant cet évènement, les développeurs continuent à délaisser le mode solo qui inquiète de plus en plus les joueurs pour nous fournir des informations sur le mode de progression dans le multijoueur. C’est par le biais de son community manager que 343 industries a ainsi pu communiquer sur le système d’expérience mis en place lors de la première saison en ligne.

Au premier abord, il est vrai que le système de progression de Halo Infinite n’est pas le point où l’on souhaite avoir des précisions, surtout que les informations sur le multijoueur représentent quasi toute la communication tournant autour du jeu. Toutefois, par le biais de ces quelques échanges, les joueurs ont pu apprendre que suite aux retours de bêta, les développeurs ont décidé de mettre en place une très grande série de challenges à accomplir et qui représenteront l’unique solution pour progresser en rang. Ce qui palie le bug des défis absents lors des tests antérieurs.

Bien entendu chaque palier atteint apportera son lot de récompenses pour les joueurs, poussant ces derniers à s’investir le plus possible dans ces défis. Participer ou gagner des matchs n’apportera donc aucune expérience aux joueurs, sauf s’il s’agit de l’objectif d’un des challenges proposés. Toutefois, comme la laisse entendre John Junyszek, le community manager du studio, ces challenges ne sont pour l’instant prévu que dans la saison 1. Et même si cela n’est pas directement dit, on peut présumer que ce système pourrait changer selon le retour des joueurs.

Toujours est-il qu’à sa sortie le 8 décembre prochain, Halo Infinite proposera ce système d’expérience et pour une durée minimum de trois mois qui correspondra à la fin de la saison 1, et l’arrivée de nouveau contenu tel que le mode coopératif pour la campagne.

The Tech Preview had an issue that caused people to run out of challenges. Our current plans for launch, while not "infinite," mean it's extremely difficult to run out daily challenges. I won't say "impossible," cause there are some grinders out there, but I'd be impressed.

— John Junyszek (@Unyshek) August 27, 2021