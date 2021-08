[Gamescom 2021] Un trailer pour le multi, une console, une manette, mais toujours pas de solo pour Halo Infinite

Certains vont trouver cela inquiétant, et comment ne pas les comprendre, car Halo Infinite n’a toujours pas pris la peine de nous montrer son mode solo à quelques mois de sa sortie. Absent du show Xbox pré-Gamescom, on pensait tous que la campagne du FPS de 343 Industries ferait une petite apparition lors de L’Opening Night Live présenté par Geoff Keighley. Et il n’en a rien été, mais cela ne veut pas dire que l’on n’a rien eu à se mettre sous la dent non plus.

Il est vrai que nous avons été vraiment surpris par cette absence passée sous silence par Microsoft et les développeurs. On ne doute pas que le solo d’Halo Infinite sera prêt pour la sortie du jeu, mais on se pose la question de savoir à quoi il ressemblera, car souvenons-nous, le jeu avait créé un véritable bad buzz lors de la révélation de sa campagne en juillet 2020, notamment à cause de ses graphismes jugés dépassés.

Depuis, seuls quelques screenshots tentant de nous prouver de la refonte graphique ont fleuri ici et là, mais il apparait clair que cela n’est pas suffisant pour rassurer des fans qui commencent doucement à perdre patience. D’autant plus que le multijoueur lui est bien mis en avant et que certains chanceux ont même pu s’y essayer ces derniers mois via une récente bêta. Multijoueur qui a d’ailleurs sur convaincre le plus grand nombre, dont votre plume du jour.

Pourtant, et malgré le fait que l’on ait déjà un bel aperçu de ce qu’offrira Halo Infinite en compétitif, les acteurs derrière le jeu ont jugé bon de nous offrir un énième trailer pour le multi (et plus précisément sa saison 1) qui, on le rappel, sera free-to-play pour tous lors de sa sortie. Comme de coutume dans ce genre d’exercice dorénavant, il sera découpé en plusieurs saisons, chacune apportant un arc narratif et de nombreuses nouveautés.

Au-delà de cela et de la confirmation pour le 8 décembre prochain de la sortie du jeu sur Xbox Series X et PC, Microsoft a profité des 20 ans de la franchise pour nous proposer quelques produits qui raviront forcément fans et collectionneurs. Tout d’abord, une somptueuse manette Elite Series 2 édition Halo Infinite a été annoncée au prix de 199, 99€ et oui c’est un budget. Elle sera disponible le 15 novembre prochain et peut déjà être précommandée.

Au rayon des accessoires, sachez aussi que des partenariats ont été passés avec Razer et Seagate pour nous proposer dans l’ordre un micro casque gaming et un disque dur externe allant de 2To à 5To décorés aux couleurs du jeu, avec même des LED pour donner un peu plus de mordant à la chose. Vous pourrez retrouver toutes les informations sur ce dispositif sur le site du constructeur. Concernant le casque Razer, il s’agit du Kaira Pro, un accessoire dédié à la Xbox et qui est de très bonne facture, quoiqu’un peu cher (comptez 170 euros en version standard). Pour le moment, il n’est pas possible de le précommandé, mais nul doute que cela sera possible prochainement.

Enfin, et c’est ce que vous attendez tous, une console Xbox Series X édition limitée Halo Infinite a été annoncée et est tout simplement à tomber par terre. Et puisqu’il est plus facile pour nous de laisser parler les concepteurs mêmes de cette jolie machine, voici comment Xbox nous la présente :

“Son design est inspiré de l’univers en constante expansion d’Halo, le revêtement extérieur est sombre et métallique, avec une touche dorée. Au-dessus de l’armure, on peut voir un motif en forme d’étoiles semblable à celui de Zeta Halo, celui-ci s’étend jusqu’au-dessus de la console pour atteindre le ventilateur. Sous ces étoiles, le ventilateur affiche un bleu qui rappelle Cortana. Lorsque la console s’allume ou s’éteint, elle émet des sons issus de Halo. La manette accompagnant cette console arbore un design similaire sur l’avant, une mention dorée du vingtième anniversaire à l’arrière ainsi que des grips sur les côtés et à l’arrière.”

Avouez que cela donne envie et si elle n’est déjà plus disponible en précommande, nul doute que de nombreux réassorts auront lieu sur la page d’achat officielle de cette Xbox Series X, mais aussi prochainement sur Micromania (la date de mise en ligne n’est pour le moment pas connue) à un prix conseillé de 549, 99€. Rien que pour vos beaux yeux, voici le trailer officiel de cette édition limitée.