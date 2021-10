Halo Infinite – 343 Industries dévoile du gameplay de la campagne solo

Il y a un peu plus d’un an, 343 Industries présentait un extrait de la campagne solo de son jeu Halo Infinite lors du Xbox Games Showcase le 23 juillet 2020. Cette séquence de gameplay avait suscité de nombreuses réactions notamment en soulignant la qualité médiocre des personnages et de l’environnement manquant de profondeur à cause d’un mauvais système d’éclairage et une palette de couleurs donnant un aspect légèrement comique au jeu.

Depuis ce fiasco et hormis de courts extraits diffusés pendant des interviews des membres du studio, l’occasion d’obtenir ne serait-ce qu’une image de la campagne solo ne s’est pas présentée. Cependant, les fans ont pu avoir un aperçu du mode multijoueur, notamment pendant l’overview du multijoueur d’une quinzaine de minutes qui permettait de découvrir du gameplay avec de nombreuses mises en situation, mais également des vidéos davantage centrées sur l’aspect technique avec les précieux commentaires des développeurs. Contrairement à la campagne, le multijoueur avait bien été accueilli.

« Les Parias ont vaincu les forces de l’UNSC et pris le contrôle du mystérieux Halo Zeta, menaçant la survie de l’humanité. Lorsque tout espoir est perdu et que le sort de l’humanité est en jeu, le Master Chief revient pour affronter l’ennemi le plus impitoyable qu’il ait jamais affronté. Voici un nouvel aperçu de la campagne d’Halo Infinite, qui fait découvrir aux joueurs la véritable liberté des Spartans dans la plus grande expérience Halo, la plus ouverte et la plus riche en aventures, qui sortira le 8 décembre 2021. » (Traduit par la rédaction)

343 Industries a dévoilé aujourd’hui un trailer de gameplay présentant la campagne solo. Le trailer s’ouvre en nous expliquant que les Bannis qui ont vaincu les forces de l’UNSC et ont pris le contrôle du Halo Zeta en menaçant, évidemment, la survie de l’humanité. Master Chief rencontrera une nouvelle IA nommée « The Weapon » créée pour enfermer Cortana à la suite des événements d’Halo 5 Guardians. La grande question d’Halo Infinite est : où est Cortana ? La réponse se trouve quelque part sur Halo Zeta…

Ce trailer a révélé un monde ouvert qui est le plus vaste de la franchise. Nous avons pu apercevoir des structures ennemies et la diversité de l’environnement avec la faune et la flore qui le constituent. Il sera possible pour le joueur de faire appel à des véhicules aériens ou terrestres depuis des stations pour parcourir le Halo.

343 Industries offre au joueur la liberté de choisir comment il souhaite de combattre les Bannis en décidant, par exemple quel camp libérer, s’il opte pour une manière plus ou moins directe ou encore s’il préfère attaquer de jour ou de nuit. Ce nouvel opus permet à Master Chief de s’équiper de gadgets personnalisables et d’améliorer ses propres compétences pour les exploiter au maximum comme le grappin, le bouclier ou encore le dash.

Halo Infinite signe le retour des Boss, mais également l’apparition de nouvelles menaces qui viendront se dresser face à notre protagoniste comme les Skimmers agiles, le terrifiant Jega ‘Rdmonai, le tueur de Spartans, ou encore l’Harbinger of the Truth.

Tout semble visuellement plus beau, l’expérience de gameplay qu’offre Halo couplée aux possibilités du monde ouvert ainsi que le scénario de la campagne permettrait peut-être de propulser Halo Infinite au rang de meilleur jeu de la franchise. En attendant, nous vous invitons à vous faire votre propre opinion sur la question en visionnant le trailer en 4K.

Halo Infinite sera disponible dès le 8 décembre sur Xbox One, Xbox Series X|S et PC via Steam et le Microsoft Store. La campagne sera disponible le jour de sa sortie dans le Xbox Game Pass console et PC tandis que le multijoueur sera jouable gratuitement.