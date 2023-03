Xbox ou la tentation du jeu mobile

Ces dernières semaines, Microsoft s’est montré assez volubile sur ses différents projets d’avenir concernant Activision-Blizzard. Des intentions qui touchaient avant tout la licence de toutes les discordes entre le géant américain et Sony : Call of Duty. C’est ainsi que la firme de Redmond a tenté de rassurer vis-à-vis d’une possible monopolisation de la série phare, en promettant notamment sa venue sur les plateformes de Nintendo ou encore en garantissant sa présence sur le PS Plus. Mais est-ce que cela sera suffisant pour convaincre ? À voir. Et puis, ce n’est pas comme si ce n’était que le seul argument en faveur de Microsoft, qui continue de faire preuve de « bonne volonté », attirant aujourd’hui l’attention vers un nouvel atout.

Un projet mobile avec Activision comme porte-étendard

Au cours d’une interview accordée au Financial Times, Phil Spencer (directeur de la branche Xbox) a levé le voile sur son désir de s’implanter sur les mobiles, en lançant sa propre boutique. Et si cette volonté n’est, pour le moment, pas réalisable, elle ne saurait rester en retrait plus longtemps. Actuellement, en effet, Google et Apple ne permettent pas à un tiers de s’installer sur leur écosystème (Android et IOS). Seulement, cette restriction s’apprête à être levée grâce à une nouvelle législation dans le domaine: la « Digital Markets Act » qui devrait être mise en vigueur à compter de mars 2024.

Pour Spencer, cette loi est en quelque sorte salvatrice, étant donné l’importance que représente aujourd’hui le secteur. Pour autant, il semble que cette opportunité soit soumise à une certaine condition, puisque, selon les mots partagés, elle ne pourra pleinement être saisie que si le rachat d’Activision-Blizzard est ratifié par les autorités de régulation qui examinent son cas. Car ainsi, Xbox pourra également compter sur tout un catalogue de titres destinés aux supports mobiles qu’il pourra logiquement réutiliser dans son propre portail. Cela inclut non seulement les Call of Duty Mobile et Diablo: Immortal, mais aussi tous les softs issus de la filiale King, soit principalement les Candy Crush Saga.

Cependant, puisque ces applications sont déjà proposées par Apple et Google, n’y aurait-t-il pas ici une nouvelle motif de conflit ? N’accuserait-on pas une nouvelle fois Microsoft de vouloir instaurer un monopole ? Si ces craintes peuvent possiblement être émises, Spencer tend néanmoins à les évacuer en évoquant l’aspect financier, qui se retrouvera logiquement amoindri si ces jeux venaient à disparaître des plateformes sur lesquelles ils se trouvent déjà et cartonnent.

Un véritable atout pour Xbox ?

De nouveaux recours pourraient donc être déposés pour tenter d’avoir une influence dans le rachat. Toutefois, auront-ils une quelconque incidence ? Pas sûr, puisque cette nouvelle annonce de Spencer semble présenter un certain avantage. À vrai dire, cette dernière pourrait même être certainement décisive dans le rachat même d’Activision, puisque Microsoft se pose aussi comme une solution pour contrecarrer la main-mise du duo Apple/Google jugée d’un assez mauvais œil par les régulateurs anti-trust et ainsi favoriser « la concurrence ». Et en définissant ainsi l’acquisition d’Activision comme une pièce vitale dans ce projet, Microsoft avance ici un nouvel atout qui pourrait se révéler plus qu’efficace.

Cependant, dans la réalité, il est bien probable que cette supposée dépendance ne constitue là que d’un simple argument stratégique servant à appuyer, voire pousser, ce rachat justement. Certes, Microsoft pourrait bien mettre à profit le catalogue mobile d’Activision, et ce, notamment pour combler un déficit de titres mobile du côté d’Xbox. Néanmoins, il ne constituera vraisemblablement pas le noyau principal de son activité. Évidemment, le Game Pass dont la situation actuelle sur mobile est loin d’être optimale devrait avoir un rôle majeur. Avec la nouvelle loi (la »Digital Markets Act »), le service pourrait ainsi utiliser le cloud un peu mieux qu’actuellement et réduire à néant les quelques problèmes rencontrés présentement sur IOS, par exemple.